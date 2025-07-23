2025「金片子大賽」報名倒數 金馬大師廖慶松喊話：拍出你的夢想

〔記者鍾志均／台北報導〕2025金片子大賽報名進入倒數階段，將於8月４日截止收件，報名徵求15分鐘內的影像作品，不限題材、片型、年齡、國籍，參賽者有機會贏得最大獎「金片子金獎」（獎金新台幣60萬元），總獎金更高達113萬元。

榮獲第60屆金馬最佳剪輯獎的資深剪接師廖慶松喊話「拍出你的夢想」，並鼓勵遇到瓶頸的創作者們：「勇敢直面影像，命運會帶領你突破固有思維。」

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廖慶松勉勵創作者「拍出自己的夢想」。（台北市電影委員會提供）

曾獲金鐘、北影最佳男配角獎的李李仁則相當支持影視新手及專業公司積極投入短片創作並參與競賽，期盼大家一同為台灣電影和戲劇拓展多元題材、注入新意以豐富市場內容。

金鐘戲后蔡淑臻認為具備短片經驗是成為導演的重要基礎，她暖心提醒：「參賽者保持積極的心態最重要，持續努力不放棄，才有機會創造更好的作品。」

攝影師陳克勤提到，隨著技術門檻降低，手機亦可成為拍攝工具，因此勉勵創作者即使不確定作品成敗，只要有想法就勇敢嘗試，別放過任何可能性。2025金片子大賽徵件即將在8月4日結束，之後進入評選階段。

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