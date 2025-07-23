齋藤工嗅覺像狗一樣敏銳 驚吐：身體狀況都聞得出來

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕8歲童星永尾柚乃、齋藤工攜手主演的《綁架之日 日劇版》首集播出後口碑傳開，在日本串流平台TVer回放次數突破106萬次觀看，引發熱烈討論；齋藤工透露，因為拍攝該劇，開始注重「腸活」（腸胃健康管理），嗅覺變得更加敏銳。

永尾柚乃（左）、齋藤工主演《綁架之日 日劇版》。（翻攝自X）

《綁架之日 日劇版》改編2023年在韓國播出的同名熱門劇集，描述失去記憶的天才女孩七瀨凛在一場綁架意外中與失意男子新庄政宗踏上尋找真相的逃亡旅程。

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凛不僅精通多國語言，手臂上的瘀青更暗示她過往不為人知的謎樣背景，劇情懸疑緊湊、充滿伏筆，首集播出後就被網友盛讚「細節藏滿線索、考察樂趣十足」。

永尾柚乃、齋藤工主演《綁架之日 日劇版》，首播傳出好評。（翻攝自X）

第一集中，飾演凛的由永尾柚乃展現能操多國語言的天賦，包括中文、菲律賓語、法語、阿拉伯語與英語，網友紛紛留言「永尾柚乃太強了，我說不出話來」、「她根本是天才」、「太厲害了我整個看呆」、「她的台詞也太難了，演技真的超猛，這孩子是個寶吧！」

齋藤工透露，自己開始注重健康管理，甚至笑說：「獲得像狗一樣的嗅覺能力！」表示最近有在做腸道保養，所以體味改變了，現在真的幾乎沒味道，還打趣補充：「就連工作人員的身體狀況也聞得出來。」《綁架之日 日劇版》於friDay影音每週三獨家同步跟播。

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