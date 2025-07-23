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娛樂 電影

東京人氣食堂創辦人「私藏台菜」名店曝 親筆信謝台灣觀眾

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《來自廚房的花束》記錄日本東京人氣食堂「Fumin」創辦人齊風瑞在料理背後的記憶與情感，人稱「風瑞阿姨」的她特地為台灣觀眾們整理出一份「風瑞阿姨台灣口袋名單」，值得各位饕客好好收藏。

風瑞阿姨在台北大稻埕漫步採買、品嘗台灣美食。（希望影視提供）風瑞阿姨在台北大稻埕漫步採買、品嘗台灣美食。（希望影視提供）

風瑞阿姨在紀錄片中台北大稻埕漫步採買，並前往「佳興魚丸店」、「豐盛食堂」、「波麗路餐廳」等台灣在地店家，另外她整理出「小李子清粥小菜」、「金蓬萊遵古台菜餐廳」、「盛園小籠包」等店家，這份清單也將於電影官方社群公布。

《來自廚房的花束》戲院首周特典，贈送齊風瑞「親筆感謝卡」。（希望影視提供）《來自廚房的花束》戲院首周特典，贈送齊風瑞「親筆感謝卡」。（希望影視提供）

《來自廚房的花束》東京食堂Fumin創辦人風瑞阿姨推薦台灣口袋名單。（希望影視提供）《來自廚房的花束》東京食堂Fumin創辦人風瑞阿姨推薦台灣口袋名單。（希望影視提供）

風瑞阿姨雖然在日本出生成長，但父母都是台灣人，台灣電影代理發行商更將這句由風瑞阿姨親筆寫下的祝福，搭配本片當中由知名台灣插畫家高妍所創作的插畫，製作成感謝卡，作為上映戲院首週特典限量贈送，一同分享風瑞阿姨的味道與人生。《來自廚房的花束》將於7月25日在台上映。

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