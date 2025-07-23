昔赴中國發展「接到湖南衛視男二」！男星返台曝接戲原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾因網路劇《同樂會》被網友暱稱螢幕最佳BL的陳景煬，沉寂多年後驚喜回歸，在17LIVE最新豎屏劇《心動KPI》與常出現在品牌廣告的演員林志橋、17LIVE人氣主播艾琳兒、黃芊甯、夏星紗、瑪露可不是馬路口、以及小凱蒂聯手演出，展開一男周旋多女、充滿心機浮誇版「辦公室宮鬥情場劇」。第一集曝光後馬上引起網友討論留言，有網友點評：「這是男性的夢幻辦公室啊！」

陳景煬（左二）演出《心動KPI》，劇中上演辦公室宮鬥劇。（17LIVE提供）

消失在台灣螢幕一段時間的陳景煬，首度坦言之前淡出台灣，是因與經紀公司理念不合，因此將事業重心移往中國，發展拍攝多部網路劇，甚至還接到湖南衛視電視劇的男二角色。但後來受疫情影響，中國網路劇產量萎縮，因此他轉行接奢侈品活動或是品牌宣傳片拍攝。

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陳景煬（下排左二）演出《心動KPI》，劇情被網友笑稱是「男性的夢幻辦公室」。（17LIVE提供）

這次接拍17LIVE豎屏劇《心動KPI》，算是為在台灣復出做準備，「這是復出的起點，也是新的挑戰，第一次接豎屏劇，拍攝節奏很快，但過程非常順利，希望觀眾快點看到成品。」他起初擔心劇本會流於誇張或尷尬，拍出來會很土、很花痴，「但後來跟導演一起調整，拍出來的狀態很順，每個角色的情感都很自然。古裝劇也有類似劇情，但比較含蓄，現代戲就比較直接，就看網友比較喜歡那種表達方式。」

拍攝過程中，陳景煬也回憶起令人動容的小插曲，「殺青時一位工作人員跑來說認識我，才發現他是《同樂會》製片。那種『江湖再見』又重逢的感覺，很奇妙，也很溫暖。」被問到兩岸拍片的差異時，陳景煬直言：「台灣的便當真的好吃太多了！感謝工作人員還辛苦安排每餐不一樣的菜色搭配。」一席話讓現場笑聲不斷。

陳景煬曾因網路劇《同樂會》，被網友暱稱螢幕最佳BL。（17LIVE提供）

常出現台灣本土劇與品牌廣告的林志橋，首次參與豎屏劇演出，飾演劇中心機深沉、想搞破壞的副理，意圖操弄職場改朝換代。他說這部片節奏很快，所以更考驗演員在有限的時間內傳遞完整內容，很有挑戰性也很有趣，希望下次還有機會可以參與類似的演出。拍攝時能與多位女主播演員同台交鋒也讓他印象深刻，「大家角色都太有特色，明明在爭寵卻又各懷鬼胎，整場戲就像辦公室版宮鬥劇。」

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