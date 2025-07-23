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娛樂 最新消息

古裝版史密斯夫婦現身！孟子義「5集被拿刀砍3次」：成天想殺我

〔記者蕭方綺／台北報導〕《桃花映江山》由劉學義、孟子義領銜主演，2人劇中從「互相算計」到「攜手共生」，關係轉變相當大，在前期的劇情中不時會出現「掐脖子」、「拿刀抵著對方脖子」的戲份，光是前五集就互相廝殺3次，因此被劇迷封為「古裝版史密斯夫婦」，劉學義笑說：「我們第一集就像仇人相見般要殺死對方。」孟子義也說：「對，他就成天想殺我！當初劇組給我劇本的時候，好像是給了前10集，我一天就看完了，非常喜歡前面男女主角之間的鬥智鬥勇，他們真的拉扯了很多集後，才對彼此產生情愫。」

孟子義（右）與劉學義在《桃花映江山》鬥智鬥勇、話題十足。（愛爾達電視提供）孟子義（右）與劉學義在《桃花映江山》鬥智鬥勇、話題十足。（愛爾達電視提供）

「古裝劇男神」劉學義在《桃花映江山》中飾演想要洗刷家族冤屈的祈國左相「沈在野」，看似狡猾奸詐、實際上比誰都要愛護子民，他曾在訪問中說：「沈在野就像黑豹一樣，因為黑豹很擅於偽裝自己，讓自己藏在暗處，但牠的速度又直達要害、目標，就像他在劇中有一句很經典的台詞『牛羊才會成群結隊，而我善於獨行』，我覺得他就是一個孤勇者，很喜歡他身上的冷靜和睿智，那種為了家族洗刷冤屈的奮不顧身。」

劉學義（左）與孟子義在《桃花映江山》首集就拔刀相見。（愛爾達電視提供）劉學義（左）與孟子義在《桃花映江山》首集就拔刀相見。（愛爾達電視提供）

此外，該劇開播後話題不斷，孟子義也掛保證說：「整部戲的劇情很強，節奏也非常快，姜桃花在戲裡很美、很慘、很強。」被問到接下這部戲的原因時，她說：「應該是姜桃花那非常頑強不屈的生命力，我真的非常喜歡。」

《桃花映江山》7月23日MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

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