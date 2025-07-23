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娛樂 最新消息

中國男星從小愛穿女裝！遭嗆「死孔雀」狂翻白眼

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉端端在古裝劇《風起西州》中飾演西州世子，性格長相陰柔嬌美，性情古怪偏愛男色，戲裡他因穿著顏色繽紛，古力娜扎老愛與他針鋒相對，衝著他喊「死孔雀」，讓他不時翻白眼，兩人一來一往針鋒相對，也讓劉端端成了戲裡的白眼王，常對著古力娜扎翻白眼。

曾一萱（右）在《風起西州》倒追劉端端。（緯來戲劇台提供）曾一萱（右）在《風起西州》倒追劉端端。（緯來戲劇台提供）

陰柔打扮的劉端端在劇中不近女色，反倒偏好男色，戲裡不停的對男子拋媚眼的功力，也讓他被粉絲暱稱最佳勾魂眼，一出招就讓人受不了。

劉端端因在《風起西州》中穿著艷麗，被古力娜扎喚為孔雀。（緯來戲劇台提供）劉端端因在《風起西州》中穿著艷麗，被古力娜扎喚為孔雀。（緯來戲劇台提供）

劉端端曾在綜藝節目中自曝孩提時的女裝扮相，他說因為外婆喜歡女娃，看他長得挺美的，就讓他穿女裝綁頭髮拍照，意外留下童年時期的女裝照，也讓他現在演起陰柔如花的角色也駕輕就熟。

劉端端童年被打扮成小女孩。（緯來戲劇台提供）劉端端童年被打扮成小女孩。（緯來戲劇台提供）

劇中曾一萱因為喜歡上劉端端，不顧他愛男不愛女的性格倒追他，兩人拍海報時，呈現出浪漫氣氛，也讓劉端端自戀的說：「自己真的是怎麼拍都好看啊！」《風起西州》週一至五晚間10至12點於緯來戲劇43頻道播出。

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