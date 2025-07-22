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酷玩演唱會偷情梗創意多 驚見台灣民主Cam

美國新創公司CEO與人資主管恩愛熊抱畫面意外被抓包。（翻攝自YouTube）美國新創公司CEO與人資主管恩愛熊抱畫面意外被抓包。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一場Coldplay的演唱會，成了「偷吃Kiss Cam」迷因宇宙的起點。英國搖滾天團酷玩樂團（Coldplay）在美國波士頓演唱會的「Kiss Cam」環節，意外成抓姦現場，鏡頭捕捉到美國新創公司CEO與人資主管恩愛熊抱畫面，令人聯想到1997年上映的美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》，傑克懷抱蘿絲的經典浪漫名場面，如今酷玩Kiss Cam版這一抱則成了社死現場，男女主角慌忙逃竄，也應驗接下來的大難臨頭。

電影《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典擁抱名場面。（翻攝自網路）電影《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典擁抱名場面。（翻攝自網路）

瞬間彈開的偷情梗引爆全球迷因狂潮，最知名的二創版本來自美國職棒大聯盟（MLB）費城人隊。吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）神還原Kiss Cam現場，兩隻吉祥物一前一後擁抱，特意配樂Coldplay《Fix You》，當Kiss Cam鏡頭逼近時，兩人瞬間跳開，一個掩面轉身、一個蹲地消失，現場觀眾也跟著模仿，形成集體表演式的社死回應。

費城人隊吉祥物費納寶在球場神還原「偷情梗」。（翻攝自X）費城人隊吉祥物費納寶在球場神還原「偷情梗」。（翻攝自X）

速食界的死對頭肯德基爺爺居然深情熊抱麥當勞叔叔。（翻攝自IG）速食界的死對頭肯德基爺爺居然深情熊抱麥當勞叔叔。（翻攝自IG）

速食業也躺槍，速食界的死對頭肯德基爺爺居然深情熊抱麥當勞叔叔（咦？怎麼變阿姨），搞笑的是，麥當勞阿姨的衣服上的「M」變成「W」，惡搞成餐飲業最荒謬的公關災難。

政治迷因也跟風加入，網友封為「台灣民主Cam」。（翻攝自X）政治迷因也跟風加入，網友封為「台灣民主Cam」。（翻攝自X）

連政治迷因也跟風加入，網友封為「台灣民主Cam」的兩格漫畫，畫面中，藍色太陽代表國民黨、紅色五星象徵中國共產黨，兩人正甜蜜擁抱，國民黨手中還舉著「不同意罷免」的牌子。下一格瞬間彈開、立馬羞愧蹲下，反映國內政治現場的扭曲與曖昧，諷刺意味十足。

Kiss Cam原意是捕捉愛情與甜蜜，如今卻意外成為照妖鏡，在社群時代，你以為的浪漫可能是別人眼中的公關危機。

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