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娛樂 最新消息

《全知讀者視角》首映變韓星同樂會 安孝燮李敏鎬愛心爆擊

導演金秉祐率領主角群鄭星一、崔永葰、NANA、蔡秀彬、朴號山、申承浩、（前）權恩成、李敏鎬、安孝燮出席《全知讀者視角》首爾首映會。（翻攝自《日間體育》）導演金秉祐率領主角群鄭星一、崔永葰、NANA、蔡秀彬、朴號山、申承浩、（前）權恩成、李敏鎬、安孝燮出席《全知讀者視角》首爾首映會。（翻攝自《日間體育》）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻動作大片《全知讀者視角》昨（21）晚台、韓同步舉辦首映，星光雲集，韓星包括朴寶劍、朴成焄、張東健、林秀晶、朴星雄、孔敏貞、李有鎮、韓智恩等多位明星齊聚，宛如年度演藝盛典！

朴寶劍（左）、朴成焄出席《全知讀者視角》韓國VIP首映。（翻攝自《日間體育》）朴寶劍（左）、朴成焄出席《全知讀者視角》韓國VIP首映。（翻攝自《日間體育》）

《全知讀者視角》改編全球現象級網路小說，由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待，韓星還包括蔡元彬、申東美、邕聖祐、李鎮赫、男團ALL（H）OURS成員Kunho、Minje、Hyunbin，以及女團Lovelyz前成員鄭叡仁與劉智愛紛紛站台共襄盛舉。

李敏鎬（左）、安孝燮兩大男神出席《全知讀者視角》首爾首映會，互比愛心。（翻攝自《日間體育》）李敏鎬（左）、安孝燮兩大男神出席《全知讀者視角》首爾首映會，互比愛心。（翻攝自《日間體育》）

主演群誠意滿載，包括簽名、合照來者不拒，其中兩大男神安孝燮與李敏鎬更是全場焦點，不僅熱情揮手與觀眾互動，還聯手比愛心賣萌，甜度爆擊，讓全場粉絲瞬間陷入愛情。

此外，根據韓國電影票房綜合統計，截至21日上午，本片連續3天穩坐預售榜首，並刷新今年整體預售票房最高紀錄，成為今夏最不容錯過的觀影首選。《全知讀者視角》明（23）晚場起全台上映。

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