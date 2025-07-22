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娛樂 最新消息

陳柏霖狂讚i-dle舒華！曝她有「3個不怕」：真是有趣的女孩子

陳柏霖出席一日捐小眾聯合影展。（記者廖俐惠攝）陳柏霖出席一日捐小眾聯合影展。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳柏霖連兩年參與聯合勸募活動，首創推行一日捐小眾聯合影展，盼喚起大家對弱勢族群的關注。今天（22日）他出席記者會，坦言自己也有低潮的時候，他不是找人傾訴的類型，因為不願把負能量轉移給別人，會透過跑步、打球及做正能量的事情，調適心情。

第二次擔任一日捐愛心大使，陳柏霖在宣傳影片中，以影展核心人物之姿貫穿全片，詮釋多個角色。片中有一段是媽媽抱怨陳柏霖工作太忙都沒時間回家。陳柏霖有感而發，以前拍戲確實比較少回家，最近都在台北，所以常常回家探望家人。

陳柏霖做愛心不落人後。（記者廖俐惠攝）陳柏霖做愛心不落人後。（記者廖俐惠攝）

最近陳柏霖的實境節目《出去一下》引起關注，他在節目中和韓團i-dle的舒華合作，覺得她是一個有趣而且大膽、很有韌性的女孩子，不怕挑戰、不怕高，且皮膚白皙的她也不怕曬黑，對她印象很好。除了節目之外，陳柏霖已經有在看劇本，下半年可能就會進劇組，是從來沒有演過的角色，細節還不能透露，請大家期待。

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