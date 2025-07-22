關穎看GD風波多 被指推人親揭真相

名媛關穎（右）和朋友到後台與GD（中）合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國流行樂壇天王「GD」權志龍本月11～13日連續於台北小巨蛋開演唱會，名媛關穎也偕好友一同作伴看演唱會，甚至曬出在後台與GD的合照。今（22）關穎透露有網友指控她「用手肘推人」，她特別在限時動態中說明：事實不是那樣。關穎同時還指出自己被某位大明星保鑣亂推。

網友說自已的朋友在13日GD演唱會開場前，被關穎用手肘推開並指控「因為你想把你的朋友拉向前」。網友還提到身形嬌小的朋友當下覺得不舒服，脫口而出「推什麼推啊」卻沒有得到關穎任何回應，感覺非常糟糕。

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關穎去看GD演唱會的日期是7月12日，與網友提到的13日並不相符。（翻攝自IG）

關穎親自回覆這件事，並強調自己不太可能用手肘推人，她解釋當晚自己被一位大明星的保鑣用力推擠，就連關穎的手都被用力拍掉，自己只是路人，並不是粉絲。關穎指出，當時通往入場處的動線狹長，行進過程的確有可能與他人碰觸，但她只會「擋一下」並不會推別人。

關穎（左2）和姐妹淘一起去欣賞GD的演唱會。（翻攝自IG）

關穎更補充，當晚她印象中的情況是「大家盡量快速往前移動」，且都禮貌地說了「借過」，倘若該網友的朋友仍感到不舒服，關穎也只能說聲抱歉，但她對網友所言沒有印象，關穎還說，自己參加的是7月12日的演唱會，並非13日。

關穎指出由於當天人潮眾多，她很害怕地跟著朋友不斷往前走，更自嘲寫了一大篇文章回覆網友，最後才發現日期根本對不上，「我老花又腦霧」。至於關穎被哪位大明星的保鑣推了一把，她僅表示：不是GD。

關穎在限時動態回覆網友。（翻攝自IG）

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