晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）林依晨賞「兒子」巴掌壓力超大！用力打10次來真的

〔記者許世穎／台北報導〕由林依晨首度擔任監製的電影《失明》，今（22）日釋出前導預告，林依晨在片中與吳可熙上演不少對手戲。林依晨表示，常常能感覺到吳可熙的能量很強，主動性也非常強，個性在我感覺是比較帥氣、率性且乾脆的俠女型女子，英姿颯爽的氣質和角色非常契合。

林依晨（左）和吳可熙在《失明》互飆演技。（周子娛樂提供）林依晨（左）和吳可熙在《失明》互飆演技。（周子娛樂提供）

而吳可熙則認為林依晨是位非常專業、很有影視經驗、很認真準備、所有情緒都精準到位、在現場非常敬業的好演員。預告一出，揪心的台詞更讓人期待兩人在大螢幕上的精彩表現。

預告中也可看到一場林依晨直接賞劉敬巴掌的情緒戲，林依晨表示，都是真的打，事前我們也沒有特別討論什麼，只是有時距離抓不太準，情緒又特別激動時，會忍不住又多向前了一點點。

林依晨（左）一場巴掌戲，劉敬喊用力打，讓她直呼心理壓力大。（周子娛樂提供）林依晨（左）一場巴掌戲，劉敬喊用力打，讓她直呼心理壓力大。（周子娛樂提供）

劉敬也表示，畫面看到的都是真的打，那種真實感，是靠假打模擬不出來的。我直接跟依晨姐說：「媽媽，放心打、用力打！」林依晨也透露：「印象中打了快要10個take才完成，這讓我心理壓力好大。」《失明》將於9月19日在台上映。

《失明》前導預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中