（影）林依晨賞「兒子」巴掌壓力超大！用力打10次來真的

〔記者許世穎／台北報導〕由林依晨首度擔任監製的電影《失明》，今（22）日釋出前導預告，林依晨在片中與吳可熙上演不少對手戲。林依晨表示，常常能感覺到吳可熙的能量很強，主動性也非常強，個性在我感覺是比較帥氣、率性且乾脆的俠女型女子，英姿颯爽的氣質和角色非常契合。

林依晨（左）和吳可熙在《失明》互飆演技。（周子娛樂提供）

而吳可熙則認為林依晨是位非常專業、很有影視經驗、很認真準備、所有情緒都精準到位、在現場非常敬業的好演員。預告一出，揪心的台詞更讓人期待兩人在大螢幕上的精彩表現。

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預告中也可看到一場林依晨直接賞劉敬巴掌的情緒戲，林依晨表示，都是真的打，事前我們也沒有特別討論什麼，只是有時距離抓不太準，情緒又特別激動時，會忍不住又多向前了一點點。

林依晨（左）一場巴掌戲，劉敬喊用力打，讓她直呼心理壓力大。（周子娛樂提供）

劉敬也表示，畫面看到的都是真的打，那種真實感，是靠假打模擬不出來的。我直接跟依晨姐說：「媽媽，放心打、用力打！」林依晨也透露：「印象中打了快要10個take才完成，這讓我心理壓力好大。」《失明》將於9月19日在台上映。

《失明》前導預告：

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