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迪士尼公主剩半截 駭人怪獸首現身驚悚指數狂飆

《終極戰士：殺戮星球》曝光正式預告，艾兒芬妮（左）飾演的角色身分終於揭曉。（二十世紀影業）《終極戰士：殺戮星球》曝光正式預告，艾兒芬妮（左）飾演的角色身分終於揭曉。（二十世紀影業）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》今（22）日曝光正式預告，曾在迪士尼《黑魔女》系列飾演「睡美人」的艾兒芬妮化身神秘角色，終於揭曉為「仿生人」，駭人怪獸也首度現身，驚駭指數狂飆，身為掠食者的終極戰士這回竟成獵物？

艾兒芬妮（左）在《終極戰士：殺戮星球》只剩半截。（二十世紀影業）艾兒芬妮（左）在《終極戰士：殺戮星球》只剩半截。（二十世紀影業）

正式預告從一開始就給觀眾一個大驚喜，角色也相當保密的艾兒芬妮飾演的竟是一個仿生人，且隨著終極戰士在一路上斬獸除魔！但她的角色並不只如此單純，而是有如「歡喜冤家」般地與終極戰士從水火不容到並肩作戰，但時不時仍會冷不防地唱衰他，甚至只剩上半截身體、需要被「背娃娃」，無疑一反玉女形象突破自我。

本集武器也再度升級，除了終極戰士的招牌「開山刀」，更有強化版弓箭和超帥迴旋鏢，令他的戰鬥力大幅提升，即使面臨再龐大凶猛的飛天遁地駭人怪獸，從掠食者成為獵物的他也無須畏懼並咆哮宣示：「我不是任何人的獵物！」但艾兒芬妮最後又丟出一句：「這趟獵殺我們並不孤單」，要他做好全力迎戰的心理準備。

《終極戰士：殺戮星球》公開第二款海報。（二十世紀影業）《終極戰士：殺戮星球》公開第二款海報。（二十世紀影業）

《終極戰士：獸獵者》導演丹崔克坦伯格與《兔嘲男孩》奧斯卡提名美術指導師拉文森特聯手打造的磅礴壯麗異星世界，也在正式預告中一覽無遺，廣大荒蕪又遼闊淒美的丘陵山嵐，媲美《沙丘》的絕美設計，有望令他再度問鼎奧斯卡。《終極戰士：殺戮星球》將於11月5日震撼全台大銀幕，IMAX同步獻映。

《終極戰士：殺戮星球》正式預告：

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