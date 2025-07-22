才公開表態挺大罷免！志祺七七認遇「海量惡意」鬆吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕大罷免投票迎來倒數，Threads上掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，網紅志祺七七也在社群發聲，公開表態支持罷免，他今（22）日再次透過社群抒發心情，坦言面對海量的惡意心情難免受到影響。

志祺七七昨發文公開支持罷免。（翻攝自IG）

他昨以「那些年我們被王鴻薇抹黑的鬧劇」發文，指出王鴻薇在記者會中，指控某電視台在4800萬元政府標案中「拿走了94%」，王鴻薇還稱他公司每年都接標案，是靠標案養，志祺七七過去就曾嚴厲否認王鴻薇不實指控，直言現在回想還是覺得一切荒謬到不行、「好大的官威」，並強調當天會去投票。

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不過貼文曝光後也引起正反熱論，還有不少人在志祺七七該篇貼文留言表明要退訂，志祺七七坦言說心情不會受到影響是騙人的，「但也同時注意到觀眾的實際支持、留言，就是那麼強大又讓人珍惜的力量。這些文字就像是雙溫暖的手，把人拉出情緒的泥沼，點醒了我，讓我注意到：一些沒有邏輯的批評、咒罵、嘲諷，甚至是人身攻擊，其實就跟好幾年前一樣，沒有任何的進步，講著一模一樣的話。」

志祺七七坦言心情很難不受到影響。（翻攝自Threads）

志祺七七說：「我們比起過去有了更多的觀眾支持，成就了一個更大的頻道，而且我們並不打算停下腳步，還要繼續前往下一站。當有些人還在嚷著一樣的話語，待在原地咒罵；我們已經準備好要前進，攀登下一座高山了。我們會繼續珍惜這一切的。也謝謝讓我想到這些的觀眾們，畢竟你們才是這個頻道、這個社群之所以有力的原因。感恩惜福，繼續加油。」

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