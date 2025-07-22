晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才公開表態挺大罷免！志祺七七認遇「海量惡意」鬆吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕大罷免投票迎來倒數，Threads上掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，網紅志祺七七也在社群發聲，公開表態支持罷免，他今（22）日再次透過社群抒發心情，坦言面對海量的惡意心情難免受到影響。

志祺七七昨發文公開支持罷免。（翻攝自IG）志祺七七昨發文公開支持罷免。（翻攝自IG）

他昨以「那些年我們被王鴻薇抹黑的鬧劇」發文，指出王鴻薇在記者會中，指控某電視台在4800萬元政府標案中「拿走了94%」，王鴻薇還稱他公司每年都接標案，是靠標案養，志祺七七過去就曾嚴厲否認王鴻薇不實指控，直言現在回想還是覺得一切荒謬到不行、「好大的官威」，並強調當天會去投票。

不過貼文曝光後也引起正反熱論，還有不少人在志祺七七該篇貼文留言表明要退訂，志祺七七坦言說心情不會受到影響是騙人的，「但也同時注意到觀眾的實際支持、留言，就是那麼強大又讓人珍惜的力量。這些文字就像是雙溫暖的手，把人拉出情緒的泥沼，點醒了我，讓我注意到：一些沒有邏輯的批評、咒罵、嘲諷，甚至是人身攻擊，其實就跟好幾年前一樣，沒有任何的進步，講著一模一樣的話。」

志祺七七坦言心情很難不受到影響。（翻攝自Threads）志祺七七坦言心情很難不受到影響。（翻攝自Threads）

志祺七七說：「我們比起過去有了更多的觀眾支持，成就了一個更大的頻道，而且我們並不打算停下腳步，還要繼續前往下一站。當有些人還在嚷著一樣的話語，待在原地咒罵；我們已經準備好要前進，攀登下一座高山了。我們會繼續珍惜這一切的。也謝謝讓我想到這些的觀眾們，畢竟你們才是這個頻道、這個社群之所以有力的原因。感恩惜福，繼續加油。」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中