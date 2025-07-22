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潘慧如遭男星罵到淚崩！「8天沒笑過」心寒吐露：沒有聽過這麼難聽的話

〔記者蕭方綺／台北報導〕潘慧如在影集《零日攻擊》中和戴立忍飾演貌合神離的夫妻，坦言拍攝過程壓力不小，不僅氣氛凝重，還必須長時間壓抑情緒，拍攝時間才8天，但她「整整八天都沒有笑過」。

潘慧如坦言拍攝影集《零日攻擊》時壓力不小。（記者胡舜翔攝）潘慧如坦言拍攝影集《零日攻擊》時壓力不小。（記者胡舜翔攝）

她提到自己原本就很渴望和戴立忍合作，劇中，戴立忍飾演台商丈夫，因為碰到兩岸議題，導致夫妻之間的矛盾也因此爆發。她透露很多場戲情緒都很重，「我們兩人從頭吵到尾，演起來其實很過癮。」

其中一場夫妻大吵的戲讓潘慧如至今難忘，她說戴立忍進入狀況非常快，「我從頭到尾話很少，眼淚卻止不住，因為在那場戲中，我突然意識到我們原來是這麼多年的夫妻，問題居然這麼深。他講出很多我從沒聽過這麼難聽的話，我能感受到他的情緒。」

接著她也提到這次合作最大的挑戰是幾乎沒有私下溝通，「確實有點難溝通，應該說是沒有溝通，因為大家都太沈浸在角色裡。但最棒的是，雖然沒溝通，彼此卻很清楚知道對方要丟什麼球。」她分析可能是劇本中氛圍與情感張力太重，戴立忍選擇不輕易打擾對手演員，讓彼此都保留住進入角色的空間。

《零日攻擊》今舉行首映。（記者胡舜翔攝）《零日攻擊》今舉行首映。（記者胡舜翔攝）

潘慧如也提到王淨曾分享過與戴立忍合作的心法：「把自己準備好，跟著他走就不會有太大問題。」讓她謹記在心。《零日攻擊》8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

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