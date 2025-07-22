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娛樂 最新消息

柯宇綸挺大罷免 6月就提醒：快訂車票避奧步

導演兼演員柯宇綸非常關心此次大罷免。（資料照，記者王文麟攝）導演兼演員柯宇綸非常關心此次大罷免。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕大罷免本週六（26）日投票，導演柯一正之子柯宇綸從一開始收件、送件就相當關心，隨著大罷免日期愈來愈近，他更不忘在臉書提醒大家為大罷免做好準備，可見用心良苦。從6月開始柯宇綸就提早部署，連發數文，除了寫下：「大八免慧成宮」更呼籲「要坐車回家的朋友快訂票 以免被奧步訂完」。

柯宇綸不忘提醒大家7月26日出門投下「同意罷免」。（翻攝自臉書）柯宇綸不忘提醒大家7月26日出門投下「同意罷免」。（翻攝自臉書）

眼看大罷免投票就在本週六，柯宇綸今日在Threads上發文，「我是台灣演員，我支持大罷免不適任立法委員。守護我們的家園」更清楚點出「7/26、8/23大罷免大成功」。

柯宇綸今天在Threads上發文，再度重申希望大罷免大成功。（翻攝自Threads）柯宇綸今天在Threads上發文，再度重申希望大罷免大成功。（翻攝自Threads）

從一開始就心繫大罷免的柯宇綸，總是隨著不同階段透過社群平台發文給出不同提醒。7月26日的大罷免很重要，為了創造歷史，柯宇綸6月20日時就曾經在社群平台發布圖文，除了提醒大家提早訂車票回家之外，更呼籲要創造｢護國奇蹟星期六」。

柯宇綸也不斷提醒大罷免日期就在7月26日，呼籲「同意罷免」，提醒大罷免要靠每一個台灣人的愛，更喊出口號：「守護後代，罷免是愛」、「罷免投同意，反共更有力」。

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