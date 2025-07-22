曹興誠力挺《零日攻擊》 怒嗆徐巧芯「整日攻擊」選民

〔記者蕭方綺／台北報導〕「726大罷免」投票倒數4天，罷免徐巧芯的領銜人、前聯電董事長曹興誠今出席影集《零日攻擊》首映會，身為該劇投資方之一的他，受訪時語帶幽默地說：「戲叫《零日攻擊》，我卻被徐巧芯『整日攻擊』！」曹興誠批評徐巧芯說：「很奇怪，一個立委不好好做自己的事，整天罵自己的選民。」

曹興誠今出席影集《零日攻擊》首映會。（記者胡舜翔攝）

他希望觀眾看完《零日攻擊》後，能意識到台灣所面臨的外部滲透與內部撕裂，進而提高心理素質與社會韌性，「配合大罷免，保護台灣人民該有的自由。」

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他也直言傅崐萁與國民黨立委聯手廢除程序正義，導致法案內容漏洞百出，社會因此陷入紛亂。他強調程序正義就是「公道」，「沒公道，社會會亂掉，程序正義是社會穩定的基礎。」

曹興誠更指出，《零日攻擊》劇情中，敵對勢力刻意製造社會混亂，破壞人民間的互信與良善，導致整個體制瓦解，「劇情雖是虛構的，但我們的立法院，現在是真的正在被衝擊、被摧毀。」語氣懇切地呼籲大眾站出來，投入罷免行動，捍衛台灣民主。

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