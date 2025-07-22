舒淇首度執導攻入威尼斯主競賽 邱澤決戰梁朝偉爭影帝

舒淇（中）執導《女孩》入圍威尼斯影展主競賽。（加上提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第82屆威尼斯影展今（22）日公布主競賽入圍片單，舒淇以首度執導電影《女孩》攻入主競賽，將與尤格藍西莫、諾亞鮑姆巴赫、吉勒摩戴托羅、朴贊郁等人同場競逐。

威尼斯影展於當地時間22日上午舉行記者會，由影展藝術總監阿貝托巴貝拉（Alberto Barbera）與雙年展主席皮耶特蘭傑羅布塔富科（Pietrangelo Buttafuoco）共同宣布本屆入選片單。

請繼續往下閱讀...

首次編導即入選威尼斯影展主競賽片，舒淇接獲喜訊後驚喜狂叫，更不忘感謝生命中重要的恩人侯孝賢導演：「嚇了一大跳，瘋狂在酒店狂叫！開心、喜悅．．．第一時間心裡想感謝所有幫助我完成《女孩》的幕前幕後工作人員（但要先保密所有，心臟撲通撲通跳好久）。」

舒淇也說更想感謝恩師侯孝賢，「沒有他、沒有《女孩》，謝謝威尼斯影展所有的選片人，謝謝熱心一直想讓我成長的人～謝謝所有幫我的朋友，謝謝所有愛我的人，順便謝謝我老公對我的支持，感覺好像得獎了～是的，入圍就是對《女孩》的肯定。」

《女孩》監製葉如芬則感性分享一切都是「緣分」：「2023年9月9日收到舒淇從威尼斯影展傳來的訊息，那年她當評審，看了許多很不錯新導演的電影。她告訴我，她決定要拍《女孩》。2025年的7月收到影展通知，我們的電影入圍了威尼斯影展主競賽。我必須很感性的說這是來自威尼斯的緣分。謝謝劇組團隊及演員們的付出，還有辛苦的後期團隊。」

電影今天也公開超華麗卡司陣容，包括邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員同台飆戲，17歲潛力新秀白小櫻挑樑主演，並與邱澤、9m88飾演的父母以及林品彤飾演的轉學生有精采對手戲。

白小櫻有望與《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《別無選擇》（暫譯）的孫藝珍一同角逐影后；邱澤的影帝對手則包括《夢鹿情謎》導演伊迪蔻艾妮迪新片《沉默的朋友》的梁朝偉、《毀滅機器》（暫譯）的巨石強森等人一同角逐。邱澤也表示：「很高興參與舒淇導演的電影，去年這個時間拍攝很開心。」

本屆主競賽由亞歷山大潘恩擔任評審團主席，與費爾南達托雷斯（Fernanda Torres）、史蒂芬布里澤（Stéphane Brizé）、毛拉德佩洛（Maura Delpero）、克里斯汀蒙吉（Cristian Mungiu）、穆罕默德拉蘇洛夫（Mohammad Rasoulof）與趙濤等人一同評選金獅獎及其他主要獎項。影展也宣布，德國導演韋納荷索（Werner Herzog）將獲頒終身成就金獅獎。

第82屆威尼斯影展將於2025年8月27日至9月6日舉行。

第82屆威尼斯影展主競賽入圍名單（片名多為暫譯）：

• 《La Grazia》｜保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）

• 《克里姆林的魔法師》（The Wizard of the Kremlin）｜奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）

• 《傑伊・凱利》（Jay Kelly）｜諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）

• 《欣德・拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab）｜考瑟・本哈尼雅（Kaouther Ben Hania）

• 《炸藥之家》（A House of Dynamite）｜凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）

• 《太陽照耀我們每一人》（The Sun Rises on Us All）｜蔡尚君

• 《科學怪人》（Frankenstein）｜吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）

• 《伊莉莎》（Elisa）｜李奧納多迪科斯坦佐（Leonardo Di Costanzo）

• 《A Pied D’Oeuvre》｜瓦萊麗唐哲利（Valerie Donzelli）

• 《沉默的朋友》（Silent Friend）｜伊迪蔻艾妮迪（Ildikó Enyedi）

• 《安・李的遺言》（The Testament of Ann Lee）｜莫娜・法斯特佛德（Mona Fastvold）

• 《父母姐弟》（Father Mother Sister Brother）｜吉姆賈木許（Jim Jarmusch）

• 《暴蜂尼亞》（Bugonia）｜尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）

• 《杜賽》（Duse）｜皮耶特羅・馬爾切羅（Pietro Marcello）

• 《Un Film Fatto Per Bene》｜法蘭科馬雷斯可（Franco Maresco）

• 《孤兒》（Orphan）｜拉斯洛奈米斯（Laszlo Nemes）

• 《異鄉人》（L’Etranger）｜法蘭索瓦歐容（Francois Ozon）

• 《別無選擇》（No Other Choice）｜朴贊郁（Park Chan-wook）

• 《雲之下》（Below the Clouds）｜詹弗蘭科・羅西（Gianfranco Rosi）

• 《毀滅機器》（The Smashing Machine）｜班尼沙夫戴（Benny Safdie）

• 《女孩》（Girl）｜舒淇（Shu Qi）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法