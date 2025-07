舒淇首度執導攻入威尼斯主競賽 邱澤決戰梁朝偉爭影帝

舒淇(中)執導《女孩》入圍威尼斯影展主競賽。(加上提供)

葉姵妤/核稿編輯

〔記者許世穎/綜合報導〕第82屆威尼斯影展今(22)日公布主競賽入圍片單,舒淇以首度執導電影《女孩》攻入主競賽,將與尤格藍西莫、諾亞鮑姆巴赫、吉勒摩戴托羅、朴贊郁等人同場競逐。

威尼斯影展於當地時間22日上午舉行記者會,由影展藝術總監阿貝托巴貝拉(Alberto Barbera)與雙年展主席皮耶特蘭傑羅布塔富科(Pietrangelo Buttafuoco)共同宣布本屆入選片單。

首次編導即入選威尼斯影展主競賽片,舒淇接獲喜訊後驚喜狂叫,更不忘感謝生命中重要的恩人侯孝賢導演:「嚇了一大跳,瘋狂在酒店狂叫!開心、喜悅...第一時間心裡想感謝所有幫助我完成《女孩》的幕前幕後工作人員(但要先保密所有,心臟撲通撲通跳好久)。」

舒淇也說更想感謝恩師侯孝賢,「沒有他、沒有《女孩》,謝謝威尼斯影展所有的選片人,謝謝熱心一直想讓我成長的人~謝謝所有幫我的朋友,謝謝所有愛我的人,順便謝謝我老公對我的支持,感覺好像得獎了~是的,入圍就是對《女孩》的肯定。」

《女孩》監製葉如芬則感性分享一切都是「緣分」:「2023年9月9日收到舒淇從威尼斯影展傳來的訊息,那年她當評審,看了許多很不錯新導演的電影。她告訴我,她決定要拍《女孩》。2025年的7月收到影展通知,我們的電影入圍了威尼斯影展主競賽。我必須很感性的說這是來自威尼斯的緣分。謝謝劇組團隊及演員們的付出,還有辛苦的後期團隊。」

電影今天也公開超華麗卡司陣容,包括邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員同台飆戲,17歲潛力新秀白小櫻挑樑主演,並與邱澤、9m88飾演的父母以及林品彤飾演的轉學生有精采對手戲。

白小櫻有望與《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《別無選擇》(暫譯)的孫藝珍一同角逐影后;邱澤的影帝對手則包括《夢鹿情謎》導演伊迪蔻艾妮迪新片《沉默的朋友》的梁朝偉、《毀滅機器》(暫譯)的巨石強森等人一同角逐。邱澤也表示:「很高興參與舒淇導演的電影,去年這個時間拍攝很開心。」

本屆主競賽由亞歷山大潘恩擔任評審團主席,與費爾南達托雷斯(Fernanda Torres)、史蒂芬布里澤(Stéphane Brizé)、毛拉德佩洛(Maura Delpero)、克里斯汀蒙吉(Cristian Mungiu)、穆罕默德拉蘇洛夫(Mohammad Rasoulof)與趙濤等人一同評選金獅獎及其他主要獎項。影展也宣布,德國導演韋納荷索(Werner Herzog)將獲頒終身成就金獅獎。

第82屆威尼斯影展將於2025年8月27日至9月6日舉行。

第82屆威尼斯影展主競賽入圍名單(片名多為暫譯):

• 《La Grazia》|保羅索倫提諾(Paolo Sorrentino)

• 《克里姆林的魔法師》(The Wizard of the Kremlin)|奧利維耶阿薩亞斯(Olivier Assayas)

• 《傑伊・凱利》(Jay Kelly)|諾亞鮑姆巴赫(Noah Baumbach)

• 《欣德・拉賈布之聲》(The Voice of Hind Rajab)|考瑟・本哈尼雅(Kaouther Ben Hania)

• 《炸藥之家》(A House of Dynamite)|凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)

• 《太陽照耀我們每一人》(The Sun Rises on Us All)|蔡尚君

• 《科學怪人》(Frankenstein)|吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)

• 《伊莉莎》(Elisa)|李奧納多迪科斯坦佐(Leonardo Di Costanzo)

• 《A Pied D’Oeuvre》|瓦萊麗唐哲利(Valerie Donzelli)

• 《沉默的朋友》(Silent Friend)|伊迪蔻艾妮迪(Ildikó Enyedi)

• 《安・李的遺言》(The Testament of Ann Lee)|莫娜・法斯特佛德(Mona Fastvold)

• 《父母姐弟》(Father Mother Sister Brother)|吉姆賈木許(Jim Jarmusch)

• 《暴蜂尼亞》(Bugonia)|尤格藍西莫(Yorgos Lanthimos)

• 《杜賽》(Duse)|皮耶特羅・馬爾切羅(Pietro Marcello)

• 《Un Film Fatto Per Bene》|法蘭科馬雷斯可(Franco Maresco)

• 《孤兒》(Orphan)|拉斯洛奈米斯(Laszlo Nemes)

• 《異鄉人》(L’Etranger)|法蘭索瓦歐容(Francois Ozon)

• 《別無選擇》(No Other Choice)|朴贊郁(Park Chan-wook)

• 《雲之下》(Below the Clouds)|詹弗蘭科・羅西(Gianfranco Rosi)

• 《毀滅機器》(The Smashing Machine)|班尼沙夫戴(Benny Safdie)

• 《女孩》(Girl)|舒淇(Shu Qi)

