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NONO改當老婆朱海君經紀人？好友李國煌：怎麼可能

李國煌今出席電影《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，被問起好友NONO近況。（記者王文麟攝）李國煌今出席電影《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，被問起好友NONO近況。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕「NONO」陳宣裕捲入性侵風波，他的新加坡好友李國煌今（22）出席電影《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，被問NONO近況，李國煌坦言NONO狀態很不好，直說：「怎麼會好？不過就找他吃飯聊天，勸他該面對的就該面對。」

李國煌坦言NONO狀態很不好。（記者王文麟攝）李國煌坦言NONO狀態很不好。（記者王文麟攝）

李國煌透露，和NONO都還沒結婚生子前就認識，還會出來見面，帶小孩出來吃飯，外傳NONO現在改當老婆朱海君的經紀人，李國煌一聽表示「不可能，經紀人要拋頭露面，安排很多東西」，不忘幽默說「他來當我的經紀人還差不多。」直說NONO現在變瘦，狀態不佳。

李國煌（左起）、黃姵嘉、導演張清峰、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）李國煌（左起）、黃姵嘉、導演張清峰、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）

《NO GOOD！歐吉桑》上演李銘順、李國煌、許效舜三位大叔的熱血人生，演出李國煌女兒的黃姵嘉笑說，拍攝現場常笑到無法自拔，問他誰比較不受控？黃姵嘉說「他們都會輪流當主KEY，就像在排班一樣。」

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