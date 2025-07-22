李銘順自豪「靠臉吃飯」猛虧李國煌 許效舜「國字臉」也遭殃

李國煌（左起）、黃姵嘉、導演張清峰、李銘順出席《NO GOOD！歐吉桑》殺青宴，分享拍攝花絮。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》今（22）辦殺青宴，合作過3部作品的李銘順、李國煌熟人相識，互虧、鬥嘴不設限，兩人更對沒出席的主角許效舜大開玩笑，現場歡笑聲四起，場面瀕臨失控。

早已深耕台灣影視圈的李銘順，特別恭喜首拍台片的李國煌「打入台灣市場」，更說「看臉就知道，我們路數不同」，被封新加坡「喜劇天王」的李國煌挨虧長相欠佳，不甘示弱回說：「我至少可以多走30年！」

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李國煌首拍台片，也透露接演原因。（記者王文麟攝）

聊到接演原因，李國煌表示一年前，導演張清峰「慧眼」開了，聯繫自己參與主演，「本來是3月要拍，為了配合李銘順拍電視劇，只好延到6月，相信是緣分」，還說3位歐吉桑組合放在新加坡和馬來西亞市場都很難想像，覺得能一起合作很幸福。

《NO GOOD！歐吉桑》講述3位熟齡大叔瘋狂追夢的熱血故事，李銘順表示，光是和李國煌、許效舜站在一塊都很有畫面感，火花都出來了，是吸引自己參演的原因之一。

李銘順更說，許效舜時常充滿能量，只要一下雨就會開始祈禱，但眾人搞笑接話：「但祈禱完還是在下。」李國煌則說，還好今天許效舜沒來，「只要他沒來，現場就很平靜，他一來就會變得很熱鬧。」

李銘順（左起）、黃姵嘉、李國煌三人有說有笑。（記者王文麟攝）

3人在片場氣氛融洽，甚至有人身攻擊的玩笑話也都不生氣，李銘順透露，有場要用相機拍照的戲，狂虧許效舜就算開了美顏模式，臉（指國字臉）還是方的，再度引來現場哄堂大笑。

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