Coldplay演唱會偷情女主角 驚爆出身名門

Coldplay演唱會不小心拍到偷情畫面。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Coldplay日前在波士頓辦演唱會時，「親吻時刻」（Kiss Cam）環節意外拍到美國資料軟體新創公司Astronomer前執行長安迪拜倫與人力資源總監克莉絲汀卡博特兩人偷情親吻畫面，影片也在網路瘋傳，成為演唱會意外焦點。現克莉絲汀被挖出與波士頓最古老、富有的家族成員有關係。

根據外媒報導，從社群媒體資料顯示，克莉絲汀疑似是私人釀酒品牌Privateer Rum老闆安德魯．卡博特的太太，而安德魯則是該品牌第6代經營者，該家族財富歷史悠久，1972年時該家族資產達2億美元（約新台幣65億元），推估如今已達1540億美元（約新台幣5兆）。

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卡博特家族是美國新英格蘭地區的「波士頓婆羅門」，家族成員長期支持哈佛大學、麻省理工學院等教育機構，並享有極高社會地位。當地甚至流傳一句話：在古老的波士頓，豆與鱈魚之鄉，洛厄爾家族（Lowell，另一波士頓名門）只與卡博特對話，而卡博特只與上帝交談。

Coldplay在Kiss Cam環節拍到美國資料軟體新創公司Astronomer前執行長安迪拜倫與人力資源總監克莉絲汀卡博特兩人偷情親吻。（翻攝自X）

卡博特家族在新英格蘭不僅擁有龐大財富，並參與多項企業投資。從克莉絲汀在社群資料顯示，她自2020年起擔任Privateer Rum顧問委員會成員，擁有超過20年經驗，為資深高階主管。她從2024年11月起擔任AI公司Astronomer人資總監，該公司估值超過13億美元（約新台幣423億元）。

克莉絲汀與安德魯今年初以220萬美元（約新台幣7150萬元）購入新罕布夏州一處豪宅。克莉絲汀於2022年結束一段婚姻關係，受到Coldplay演唱會尷尬時刻影響，克莉絲汀現在仍請假中。

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