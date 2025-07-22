Janet「廣告台詞太深刻」怕演不了女總統！導演靠1句話說服她

《零日攻擊》今舉行首映。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Janet、杜汶澤、連俞涵、莊凱勛等人今出席影集《零日攻擊》首映會，劇中，Janet首度挑戰演出台灣女總統，她坦言一接到劇本第一個反應就是問劇組：「確定要找我嗎？」自認ABC口音重，加上早期廣告中「不是萬歲牌，我可是不吃的喔」的台詞太讓人印象深刻，擔心觀眾出戲。不過導演與製作人告訴她：「只要演得好，觀眾就會被說服。」她才放下顧慮，決定接演。

Janet（前）在《零日攻擊》飾演台灣總統。（牽猴子提供）

為了詮釋角色，Janet認真做功課，觀賞各國女性領導人的訪問、演講及相關影集。除了了解角色背景，還得熟悉台詞內容，「因為我對台灣政治不熟，旁人也會解釋像是『立法院席次』的意思給我聽，甚至會拿美國的制度做對比，幫助我準備。」加上有機會實地在總統府取景，身旁還有隨扈，讓她更快進入角色狀態。

請繼續往下閱讀...

至於外界關注的口音問題，Janet也下足功夫。她提到自己特別練習演講時的咬字，一些面對媒體和群眾的場景，工作人員會拿著寫有拼音的大字報協助她，「我只要那幾個字講順就OK。」

談到為何選擇Janet飾演總統，製作人鄭心媚解釋，劇本從一開始就設定為女性總統，但台灣多數40、50歲的女演員大多常演媽媽角色，容易落入既定形象。她希望找個有新鮮感的人選，當時正值蕭美琴參選副總統，讓她覺得Janet能撐起這個角色。

Janet在《零日攻擊》飾演台灣總統。（記者胡舜翔攝）

另外，Janet和鄭心媚今年5月赴丹麥參加「2025哥本哈根民主高峰會」時，巧遇前總統蔡英文。她興奮告訴蔡英文：「演總統壓力好大！」沒想到蔡英文笑著回她：「這麼好！妳不用選總統，就可以當總統。」被問到是否因此對從政產生興趣？Janet則斬釘截鐵地說：「完全不會！」她笑說自己最喜歡當演員，因為可以體驗各種不同樣貌的人生。

《零日攻擊》8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法