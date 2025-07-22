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才捲虐狗疑雲！貝克漢長子又出包 疑撈海水煮麵挨轟

貝克漢長子布魯克林與妻子妮寇拉佩茲常做出不當舉動遭炎上，先是捲入虐狗疑雲，近日布魯克林又出事了。（翻攝自IG）貝克漢長子布魯克林與妻子妮寇拉佩茲常做出不當舉動遭炎上，先是捲入虐狗疑雲，近日布魯克林又出事了。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國足球巨星貝克漢的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）於2022年跟女星妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），夫妻倆經常做出不當舉動遭炎上，先是在去年9月爆出用染劑將愛犬全身的毛都染成粉紅色，遭外界痛斥根本在虐狗，近日布魯克林又在美食教學影片中，疑使用海水來煮義大利麵，再度引發外界關注。

布魯克林在美食教學影片中疑用海水來煮義大利麵，遭外界批評很不衛生。（翻攝自IG）布魯克林在美食教學影片中疑用海水來煮義大利麵，遭外界批評很不衛生。（翻攝自IG）

布魯克林今日迷上烹飪，時常在社群與網友分享教學影片，在開頭他先是用鍋子去撈海水，隨後鏡頭就切換到廚房，只見他熟練的將小番茄翻炒成番茄醬，並使用稍早撈海水的鍋子煮麵條，接著將麵條跟醬汁拌炒均勻，一道簡單又美味的料理就完成了。

影片一發出，立刻引許多網友稱讚，不過也有網友在留言區表達疑惑，「他不會真的用一開始撈的海水煮麵吧？」，認為用海水煮麵不太衛生，可能有很多污染物，砲轟布魯克林欠缺常識。不過影片畫面經過剪接，並沒有直接的鏡頭可以斷定他真的用海水烹煮，截至目前布魯克林也未出面回應網友疑問。

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