杜汶澤放話「下架徐巧芯」 比「1手勢」酸爆她：大罷免大成功

影集《零日攻擊》首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕杜汶澤今出席影集《零日攻擊》首映會，該劇描繪戰爭陰影下的台灣社會，恰巧本週六台灣也將迎來與民意息息相關的政治事件，也就是全台大罷免投票。移居台灣5年的杜汶澤，平時關心政治，先前已參與過總統大選，他現居松山區，被問及大罷免議題，他表示：「我們那區是徐巧芯，當然會去投票啊！」說話時還比出食指，似乎反諷徐巧芯過去比中指的動作，並高喊：「大罷免、大成功！」

在《零日攻擊》中，杜汶澤飾演一位接受中國共產黨資助，在台灣從事滲透工作的統戰角色。談及這個角色，他笑說演起來非常簡單：「你打開電視就看到了！多看電視或是看網紅就行。」他自曝愛看政論節目，尤其偏好劉寶傑主持的《關鍵時刻》。

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影集《零日攻擊》首映會。（記者胡舜翔攝）

他也分享演戲經驗，提到曾問過自己喜歡的香港演員張耀揚，為何能將黑道演得如此傳神？張耀揚當時回答：「因為小時候常被黑道欺負。」並說：「幫助過你的人你會忘，欺負過你的，你一定會記得。」這段話讓杜汶澤印象深刻。他笑說：「所以這次找我演幫共產黨的人，很適合。」至於戲外會不會像角色一樣懷抱復仇心？他回應：「不需要，你自己好好生活，活好自己就可以了。」

針對外界有聲音質疑《零日攻擊》是「大內宣」電視劇，杜汶澤則幽默回應：「這種講法很『特別』，我來台灣後學到『特別』就是奇怪的意思。」他認為每個國家都有保衛自己的權利，開玩笑說：「都還沒看就開始罵，這是世界上第一個還沒播放就有影評的電視劇。」

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