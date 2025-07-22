劉品言懷孕卸貨倒數 連晨翔揪嫩妹「滾床」畫面曝光

劉品言、林映彤上演親密床戲。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王蕭煌奇推出新歌《做一個惜情軟心的人》，MV邀請新銳導演鄔鶴宏執導，並邀請演員連晨翔及提名2025年北影「非常新人」的林映彤擔任男女主角。

蕭煌奇再次與姚若龍合作，提及這首新歌不忘分享：「每次和姚老師合作，他的歌詞總是能觸動我，寫出一些我沒想到但聽了就很有感覺的句子，讓我在唱歌時能更投入情感。我覺得這不只是歌詞好聽，更讓台語歌變得更有深度。」

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林映彤（左）、連晨翔（右）跨刀演出蕭煌奇的新歌MV。（華納音樂提供）

連晨翔與劉品言閃婚後，即將升格當爸，她與正妹女星林映彤上演床戲，還要回春扮演學生，認為最大挑戰是眼神的表現。

連晨翔笑說：「妝髮服都可以調整，但眼神的變化是最不容易『演』出來的細節，尤其是要我重回高中生的眼神是最難的。」自曝為了讓眼睛看起來更清澈，不得不依靠「法寶」瞳孔放大片。

連晨翔表示：「從男團退役之後就很少戴了，因為拍戲會遮住眼神；沒想到現年33歲的我還能重回大學生的模樣。」

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