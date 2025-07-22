李千娜當評審遇上親生女兒 「低頭沉默30秒」藏不住情緒

李千娜首度與女兒顧穎同台。（踢帕娛樂）

〔記者侯家瑜／台北報導〕選秀節目《大學聲》進入第8次錄影，賽事進入白熱化階段，不僅賽制緊湊，現場更接連出現激烈競爭與感人時刻。其中最讓全場落淚的，是歌手李千娜首度以評審身分坐鎮，面對站上舞台的親生女兒顧穎時，數度哽咽無法言語的場面，讓現場觀眾無不動容。

顧穎外型亮麗，神似媽媽李千娜。（資料照，踢帕娛樂提供）

顧穎從初賽以來刻意未透露身分，選擇靠實力闖關，不靠母親光環。直到比賽後期，才有選手發現她與李千娜神似，引起討論。本集節目中，顧穎站上舞台時，李千娜低頭不語長達30秒，深吸氣才開口講評，而顧穎也不負眾望，以穩健表現贏得掌聲。賽後訪談中，李千娜含淚說道：「我不希望她只是被記得是誰的女兒，而是希望大家看見她自己的故事與歌聲。」

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顧穎也坦言自己非常緊張，一度哽咽說不出話，母女間那份隱忍而深沉的情感讓台上台下都鼻酸不已。節目主持人還好奇她的戀愛經驗，顧穎則笑說：「現在只想當歌手，沒想談戀愛。」展現專注夢想的決心。

艾薇親授選手歌唱心法。（踢帕娛樂）

本集錄影也請來金牌製作人陳子鴻、《聲林之王2》冠軍艾薇與李千娜擔任評審。艾薇首次擔任《大學聲》導師，氣場全開，分享自身參賽經驗，鼓勵選手放鬆演唱、享受舞台。她說：「比賽不必完美，而是讓大家記住你的魅力。」更有選手被陳子鴻當場點名：「我想幫你做單曲！」現場情緒高潮不斷。

而曾從《超級星光大道》出身的李千娜，這次以母親與前輩雙重身分現身舞台，與女兒顧穎同框一幕，彷彿見證時光交會，也寫下節目歷史性的一刻。連艾怡良都打趣：「李千娜你怎麼在台上？快下來評分啦！」場面既催淚又溫馨。

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