日前AV女優大爆料 暗示經紀公司洩漏VTuber真實照

百萬YouTuber Ironmouse宣布與經紀公司Vshojo結束合作。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber Ironmouse宣布與經紀公司Vshojo結束合作，更指控前東家拖欠她50萬美元（約新台幣1473.4萬元），事發沒多久，網紅澀谷果步神神秘秘的暗示Vshojo員工拿著自家VTuber真實照片與個資在外炫耀，消息震驚歐美社群。

擁有I罩杯好身材的澀谷果步曾經於2014年以AV女優身分出道，2018年宣布引退後，轉經營YouTube頻道並擔任Coser與主持人，她在ACG（動漫遊戲）領域享有知名度，也參與各種活動與跨界合作。

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擁有I罩杯好身材的澀谷果步掀出VShojo的黑料。（翻攝自X）

澀谷果步在當AV女優之前曾是《東京體育報》記者，她的多益考試曾得到990滿分，英語能力卓越，更採訪過大谷翔平。

由於英文能力傑出，澀谷果步也以英文發文，表示Vshojo這次牽扯到未付款、侵占捐款，加上Ironmouse離開公司，她覺得自己必須出來說些話。她表示曾經有Vshojo公司「幕後員工」塞給她名片，並希望她拿給「有影響力的朋友」，這項舉動讓澀谷果步感到對方無理又自大。

澀谷果步在當AV女優之前曾是《東京體育報》記者，她的多益考試曾得到990滿分。（翻攝自X）

根據各方爆料的脈絡推斷，事發時應為Vshojo進軍日本，並找上澀谷果步進行種種無禮行為。也有人問澀谷果步既然對Vshojo印象不好，為何不斷絕往來？澀谷果步直接表示，因為真的很喜歡Vshojo合作的VTuber。

澀谷果步呼籲，「請大家永遠記得支持VTuber本人。藝人優先。」（翻攝自X）

澀谷果步透露，「最近我從另一位創作者那裡聽說，他竟然向別人展示自家VTuber的真實樣貌照片，還曝光她們的個人資訊，像是婚姻狀況等等，這讓我開始想辦法去提醒其他員工小心這種人。」剛好這次知名VTuber Ironmouse爆料Vshojo侵占善款並拖欠工資，讓澀谷果步覺得這家公司真的太糟糕，更呼籲，「請大家永遠記得支持VTuber本人。藝人優先。」

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