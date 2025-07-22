晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NewJeans回歸無望 粉絲遺憾慶祝出道3週年

NewJeans的回歸遙遙無期，令粉絲憂心忡忡。（翻攝自X）NewJeans的回歸遙遙無期，令粉絲憂心忡忡。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超人氣女團NewJeans迎來成軍3週年，官方釋出專屬慶祝影片及直播活動，試圖與粉絲共享這個值得紀念的日子。不過，這份歡樂氣氛卻因團體目前深陷演藝活動停擺的困境而蒙上陰影，粉絲心情五味雜陳。眼見團員們被禁止獨立展開行程，遲遲無法合體登台，讓粉絲直呼「這樣的週年紀念日太苦澀」。

NewJeans官方帳號今（22）日釋出特製動畫短片，重現五位成員自出道以來的經典造型，搭配出道經典神曲《Hype Boy》，一度喚起粉絲滿滿回憶。然而，影片背後的現實卻難掩殘酷，自公司鬧出內部權力糾紛後，團體幾乎陷入全面停工狀態，原先以「NJZ」為名的獨立活動計畫也隨之破局。

NewJeans日前與經紀公司對簿公堂。（達志影像）NewJeans日前與經紀公司對簿公堂。（達志影像）

首爾法院早前裁定，NewJeans成員不得擅自以個人或新名義展開演藝活動，加上公司高層鬧翻、訴訟不斷，導致回歸時程遙遙無期。雖然原ADOR代表閔熙珍遭控奪權一案已被警方判定無嫌疑，但HYBE方面仍堅持上訴，雙方角力戰火尚未熄滅。

粉絲雖努力用行動支持偶像三週年，但面對無限延後的回歸與團體未來不明的走向，仍不禁感到心酸。如今的NewJeans雖仍掛名存在，卻像被按下暫停鍵般停滯不前，讓人擔心她們何時才能重返舞台、再掀熱潮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中