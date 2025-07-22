NewJeans回歸無望 粉絲遺憾慶祝出道3週年

NewJeans的回歸遙遙無期，令粉絲憂心忡忡。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超人氣女團NewJeans迎來成軍3週年，官方釋出專屬慶祝影片及直播活動，試圖與粉絲共享這個值得紀念的日子。不過，這份歡樂氣氛卻因團體目前深陷演藝活動停擺的困境而蒙上陰影，粉絲心情五味雜陳。眼見團員們被禁止獨立展開行程，遲遲無法合體登台，讓粉絲直呼「這樣的週年紀念日太苦澀」。

NewJeans官方帳號今（22）日釋出特製動畫短片，重現五位成員自出道以來的經典造型，搭配出道經典神曲《Hype Boy》，一度喚起粉絲滿滿回憶。然而，影片背後的現實卻難掩殘酷，自公司鬧出內部權力糾紛後，團體幾乎陷入全面停工狀態，原先以「NJZ」為名的獨立活動計畫也隨之破局。

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NewJeans日前與經紀公司對簿公堂。（達志影像）

首爾法院早前裁定，NewJeans成員不得擅自以個人或新名義展開演藝活動，加上公司高層鬧翻、訴訟不斷，導致回歸時程遙遙無期。雖然原ADOR代表閔熙珍遭控奪權一案已被警方判定無嫌疑，但HYBE方面仍堅持上訴，雙方角力戰火尚未熄滅。

粉絲雖努力用行動支持偶像三週年，但面對無限延後的回歸與團體未來不明的走向，仍不禁感到心酸。如今的NewJeans雖仍掛名存在，卻像被按下暫停鍵般停滯不前，讓人擔心她們何時才能重返舞台、再掀熱潮。

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