73歲張菲低調逛街被認出！粉絲揭他私下暖舉：果然是大哥風範

張菲逛夜市被粉絲認出，大方同意對方的合照請求。（翻攝自Threads、資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕73歲綜藝天王張菲近年逐漸淡出演藝圈，低調的過著他的愜意退休生活，近期有一名女網友在饒河夜市巧遇張菲獨自逛街，鼓起勇氣詢問對方身分，得到肯定答案後也成功跟張菲要到合照，她開心PO網紀念，引發外界關注。

一名女網友近日在Threads發文分享在夜市巧遇張菲的喜悅，一開始還不確定對方就是張菲的她，只好鼓起勇氣詢問，沒想到對方爽快承認，還答應拍合照。沒想到就在女網友開心自拍完後，張菲搖頭說「這樣不對」，接著又拿著她的手機，換他掌鏡拍下第二張自拍照，原來是為了讓女網友的臉縮小一點，貼心舉動讓網友激動直呼「果然是大哥風範！」。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，張菲私下逛夜市的穿搭十分輕便休閒，一身短袖白色汗衫，頭戴棒球帽配黑框眼鏡，還是留著招牌落腮鬍，外型幾乎沒有改變，完全看不出來已經年過七十。該則貼文也引網友踴躍留言，「看不出來73歲」、「很少有人像他一樣，完全放下藝人身分過自己的生活」、「好暖心，菲哥真的是綜藝界的清流」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法