于美人出手套牢壽星許志豪 緋聞女友翁鈺鈞也發聲

許志豪與于美人、許常德、佩甄等圈內好友提前過生日。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪今（22日）迎來46歲生日，特地排開工作行程做公益，響應捐鞋活動。他受訪表示，自己有很多幾乎全新的鞋子，「有些只穿過一次，但平常穿到的機會不多，希望能把愛分享給有緣的人。」

許志豪今天過生日。（許志豪提供）

許志豪與圈內好友于美人、許常德、佩甄等人聚餐慶生，氣氛熱鬧。被問到生日願望，他說：「最希望家人都平安健康，我現在生活很滿足，也有很多機會可以帶家人出國玩。」他期許自己主持的節目收視率穩定成長，搭檔康康目前在國外工作，仍不忘相約LIVE BAND的樂手，為他祝壽唱生日快樂歌讓他備感窩心。

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于美人對於許志豪非常照顧。（翻攝臉書）

于美人則送上要價不斐的愛馬仕手環當作生日禮物，延續先前送他愛馬仕皮帶的心意，就是要把他抓住「套牢」。

許志豪笑說：「我查了價格才知道原來那麼貴，美人姐也笑回：『對啊，我真的是破費』，請我一定要好好珍惜。」

翁鈺鈞發聲祝賀許志豪。（翻攝臉書）

此外，緋聞女友翁鈺鈞也在社群發文獻上祝福：「對我而言，能一直被看見，真的很謝謝豪哥的照顧。願您在一切忙碌之餘，還有照顧家人的同時，也要好好照顧自己喔。」甜蜜文字再度引來粉絲對這對螢幕CP的關注。

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