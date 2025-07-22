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鄧佳華坐牢仍想翻紅？命理師爆他內心真面目「毫無悔意」

網紅鄧佳華有「真人版Labubu」、「FBI帥哥」封號。（翻攝自鄧佳華臉書）網紅鄧佳華有「真人版Labubu」、「FBI帥哥」封號。（翻攝自鄧佳華臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕有「真人版Labubu」、「FBI帥哥」封號的網紅鄧佳華，因偷拍女同事裙底遭判刑，7月10日正式入獄服刑6個月。儘管他在6月27日剛對外認愛模特兒女友簡簡，但簡簡日前受訪坦言兩人早在他入獄時就分手。不過，網友曝光私訊內容，揭露鄧佳華口中的「交往」只是合作關係，讓外界質疑這段戀情只是博流量手段。

沈嶸通靈鄧佳華毫無悔意。（沈嶸提供）沈嶸通靈鄧佳華毫無悔意。（沈嶸提供）

命理師沈嶸近日透過通靈「腦波分析」，點出鄧佳華自認頭腦聰明，具備「掌握流量密碼」的能力，雖屢遭批評長相怪異、暴牙像Labubu，他卻反認為自己有特色，甚至覺得自己「比Labubu好看」。對簡簡的態度上，雖說只是合作，但實際上他真心喜歡對方，清楚知道追不到，便藉商業互動來製造戀愛假象，既提升對方聲量，也讓自己扳回「交不到女友」的劣勢。

沈嶸更通靈發現，即便已入獄服刑，鄧佳華對偷拍行為仍毫無悔意，只想著出獄後如何再度翻紅。沈嶸指出，鄧佳華的命格屬「嘩眾取寵型」，不惜拍攝無償成人片《華根初上》搏眼球，處處以流量為先、是非為後。儘管他認為自己聰明懂操作，但沈嶸直言：「他完全沒有聰明的能量頻率」，甚至過去還曾被軍方診斷為「智能偏低」。對此，沈嶸也感嘆：「搞怪可以，做自己也行，但別失了品德。」

沈嶸本月捐贈10萬元給財團法人中華民國唐氏症基金會。（沈嶸提供）沈嶸本月捐贈10萬元給財團法人中華民國唐氏症基金會。（沈嶸提供）

沈嶸2019年發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，至今捐款已累計達700萬元，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人中華民國唐氏症基金會」贊助「拉拉山上的孩子——偏鄉早療服務計畫」，為偏鄉有早療需求的家庭提供家訪、諮詢、轉介、轉銜服務，以及定點、到宅療育和親職指導。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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