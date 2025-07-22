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大S逝世半年張蘭還想作妖 轉發謠言矛頭全指向小S

大S逝世半年還是經常會牽扯進前婆婆張蘭的紛擾中。（翻攝自微博）大S逝世半年還是經常會牽扯進前婆婆張蘭的紛擾中。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛逝世半年後，原本逐漸平息的風波似乎又被重提。她的前婆婆張蘭近日再度引發關注，她在微博上轉發一段內容敏感的影片，影片中不僅重提大S遭受網路攻擊三年，還指控這一切背後的「推手」其實就是妹妹「小S」徐熙娣，不少網友見狀傻眼直呼：「人都已經走半年了，還緊抓不放？」

張蘭昨（21）日轉發的貼文在網路上引起爭議。（翻攝自微博）張蘭昨（21）日轉發的貼文在網路上引起爭議。（翻攝自微博）

張蘭分享的影片語氣強烈，內容直指大S生前的諸多傳聞來自家人內部，影片中的網紅甚至質疑「妹妹活著時常講姊姊的事，姊姊離開後媽媽又在發小作文，這不是網暴那什麼才是？」甚至不滿社群平台管控，反問為何熱搜頻上卻不讓民眾發聲，發言語氣激烈引發眾怒。

「大S」徐熙媛與「小S」徐熙娣的姊妹感情相當深厚。（翻攝自微博）「大S」徐熙媛與「小S」徐熙娣的姊妹感情相當深厚。（翻攝自微博）

其實早在大S剛離開時，張蘭就曾因開直播蹭熱度而被罵翻，甚至還被自己的兒子汪小菲當場爆粗口飆罵。雖然當時抖音帳號遭永久封鎖，但張蘭似乎沒打算就此退場，轉往微博繼續更新影片、對炒作指控發聲，這回再將矛頭指向小S，更讓網友感嘆：「傷口未癒，怎就有人急著撒鹽」。

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