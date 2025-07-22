高圓圓牽6歲愛女現身 Rhea被讚「長髮版趙又廷」基因太強大

高圓圓攜6歲愛女現蹤機場。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲高圓圓結束西班牙度假，日前帶著6歲愛女Rhea悄悄現身北京機場，素顏出鏡仍光彩照人，陪伴女兒坐在行李箱上一路前行，畫面溫馨有愛。Rhea雖未露正臉，仍被網友捕捉到精緻側顏，神似趙又廷的輪廓加上快追上媽媽肩膀的身高，立刻引發全網驚呼「這根本是長髮版趙又廷！」

機場畫面如電影片段般真實又暖心，高圓圓身穿灰T配上牛仔褲，戴著鴨舌帽與口罩僅露雙眼；Rhea則戴著粉色帽子，身穿黃T配上短褲，乖巧坐在行李箱上由媽媽拖行。期間，高圓圓不時回頭確認女兒是否坐穩，還溫柔撫摸她的後腦勺，一舉一動都充滿母愛，離開大廳時還改為手牽手模式，Rhea則自然抓住媽媽衣角，畫面瞬間圈粉無數網友。

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雖然高圓圓始終巧妙遮擋女兒正面，但Rhea高挺鼻樑、深邃眼窩與模特級長腿比例仍被側拍，更被許多網友讚嘆，「這基因太強大了」、「根本是長髮版的趙又廷啊！」面對民眾拍攝，高圓圓也展現高情商親切提醒，「麻煩幫我遮一下寶寶的臉喔！」一貫低調又親民。

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