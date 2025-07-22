晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高圓圓牽6歲愛女現身 Rhea被讚「長髮版趙又廷」基因太強大

高圓圓攜6歲愛女現蹤機場。（組合照，翻攝自微博）高圓圓攜6歲愛女現蹤機場。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲高圓圓結束西班牙度假，日前帶著6歲愛女Rhea悄悄現身北京機場，素顏出鏡仍光彩照人，陪伴女兒坐在行李箱上一路前行，畫面溫馨有愛。Rhea雖未露正臉，仍被網友捕捉到精緻側顏，神似趙又廷的輪廓加上快追上媽媽肩膀的身高，立刻引發全網驚呼「這根本是長髮版趙又廷！」

機場畫面如電影片段般真實又暖心，高圓圓身穿灰T配上牛仔褲，戴著鴨舌帽與口罩僅露雙眼；Rhea則戴著粉色帽子，身穿黃T配上短褲，乖巧坐在行李箱上由媽媽拖行。期間，高圓圓不時回頭確認女兒是否坐穩，還溫柔撫摸她的後腦勺，一舉一動都充滿母愛，離開大廳時還改為手牽手模式，Rhea則自然抓住媽媽衣角，畫面瞬間圈粉無數網友。

雖然高圓圓始終巧妙遮擋女兒正面，但Rhea高挺鼻樑、深邃眼窩與模特級長腿比例仍被側拍，更被許多網友讚嘆，「這基因太強大了」、「根本是長髮版的趙又廷啊！」面對民眾拍攝，高圓圓也展現高情商親切提醒，「麻煩幫我遮一下寶寶的臉喔！」一貫低調又親民。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中