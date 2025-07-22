貝克漢剪髮不慎失手「頭禿一大塊」！老婆一看狂笑：看起來很糟糕

貝克漢剪髮時不小心剃禿頭頂，慘被老婆維多莉亞嘲笑。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國足球巨星貝克漢（David Beckham）長相帥氣，在體育圈、演藝圈與時尚圈都話題性十足。昨（21）日貝克漢崩潰PO文透露，自己在家用電動剃刀剪髮時，不慎把頭髮剃禿一大塊，沒想到竟遭妻子維多莉亞（Victoria Beckham）嘲笑，讓貝克漢無奈回應「這一點都不好笑」。

由於剪壞了頭髮，貝克漢索性將頭髮都剃掉，平頭造型依舊帥氣。（翻攝自IG）

貝克漢21日在IG曬出一部夫妻互動短片，影片一開始只見貝克漢用手遮著頭頂，老婆維多莉亞並未入鏡，發出聲音提問：「你到底做了什麼？」，貝克漢這才將遮住頭的手放下，露出明顯禿了一塊的頭頂，他苦笑解釋：「剃髮器的護罩掉了，頭上被剃出一塊」，滑稽的髮型讓維多莉亞頓時大笑起來，「說實話，我必須誠實地告訴你，這看起來很糟糕」，幸災樂禍的態度讓貝克漢無奈表示：「這一點都不好笑」。

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事後貝克漢索性將整頭頭髮都剃掉，理了平頭的他依舊帥氣，還在IG限時分享新髮型，不忘標註老婆陶侃：「這樣還糟糕嗎？」，一系列甜蜜互動盡顯夫妻倆的深厚感情。

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