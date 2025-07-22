公益網紅醫院直播挨轟違法 賓賓哥曬「吊點滴照」宣布停播

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「賓賓哥」江建樺長期投入公益，幫助個案並將過程拍攝分享至社群。豈料，他日前在醫院內進行直播引起爭議，「網紅推手」圤智雨質疑，此舉違反《醫療法》與《社會秩序維護法》。事件持續延燒，賓賓哥昨（21日）在社群曬出吊點滴的照片，宣布暫時停止直播工作。

賓賓哥健康亮紅燈，宣布暫停直播。（翻攝自臉書）

圤智雨認為，即便病患家屬同意拍攝，醫院本身若未核准直播或錄影行為，仍屬不當行為。更嚴重的是，當病患意識不清的情況下，根本無從取得其本人的同意，相關拍攝與公開行為恐已涉及侵犯病患隱私。

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此外，賓賓哥在直播中也被質疑「擅自否定醫師診斷」，在未具備醫師執照的情況下，對病患與家屬宣稱「病情僅剩兩週可活」，而家屬則強調主治醫師評估病況仍可撐約一年。圤智雨怒斥，「沒有醫師執照的你，怎麼能斷定病患只剩兩週？」圤智雨呼籲衛福部及相關單位正視此事。

賓賓哥在醫院內直播引起爭議。（翻攝自Tiktok）

事件持續延燒，賓賓哥昨晚在臉書曬出多張吊點滴照片，透露自己長期奔波個案，身體狀況亮紅燈，將暫停直播，希望粉絲見諒。見此，粉絲紛紛湧入留言替他加油打氣，「勤跑個案，太操勞了，大家都看在眼裡，真的辛苦了」、「賓賓哥做善事也要自己保重身體」、「保重身體，祝早日康復」。

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