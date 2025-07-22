李多慧不賣人設「圈粉無死角」 網讚：啦啦隊中的清流

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧自來台發展以來話題不斷，不僅擁有高超舞技，更以真誠待人、零距離的態度，深得台灣球迷喜愛。近期有網友在PTT上發文熱烈討論，點名她是「啦啦隊中的清流」，不靠虛構人設走紅，實力與態度才是她的人氣密碼。

李多慧以可愛、親民的性格圈粉無數。（翻攝自IG）

該名網友在PTT的Gossiping板上發起話題，「李多慧是不是真的清流？」他認為與部分啦啦隊員以戀愛幻想包裝不同，李多慧從來都是以專業的舞台表現和積極融入台灣的努力來說服觀眾，無論男女，都能被她的魅力打動。

請繼續往下閱讀...

原PO進一步表示，有人質疑李多慧經營台灣市場只是為了賺錢，但他反駁說：「只要在鏡頭前始終專業、敬業，就是一種值得肯定的態度。」並指出即便在私下她對台灣的想法難以得知，但至少在工作時她從未鬆懈，這樣的職人精神早已勝出。

網友們也紛紛回應力挺李多慧：「她的敬業態度不是演的」、「會說中文又親切，真的很圈粉」、「比起其他啦啦隊員，她更有觀眾緣」、「不只是男粉，連女粉也一大票」。李多慧自來台發展的風評一向不錯，無疑已成為啦啦隊界的「無性別魅力代表」，用實力與真心擄獲全場目光。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法