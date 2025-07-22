雲朵姐姐爆「在軍中遭肢體騷擾」 離婚軍官裝暖男伸狼爪

〔記者侯家瑜／台北報導〕兒童台出身的雲朵姐姐近期與黃鐙輝、陳樞育擔任實境節目《九條好漢在一班》班長，今出席記者會時談及服役期間的經歷，表示雖然沒有被實質性騷擾過，但有被一位離過婚的中校軍官肢體騷擾，且在她受訓時期對她「特別照顧」。

雲朵姐姐（左起）、黃鐙輝、陳樞育出席《九條好漢在一班》記者會。（台視提供）

雲朵姐姐回憶在軍中受訓6個月時，曾遇一位中校軍官頻繁找她進辦公室聊天，甚至讓她免於操課，「他說我不用操課，就陪他聊天，持續約三個月。」坦言當時沒有實質被性騷擾，只是有一次，對方看到她脖子上有東西，就假裝貼心，親手幫她用掉。如今回想，雲朵姐姐仍有些後悔未向上反應，「當下只跟一個好友講，其他人都不知道。」

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雲朵姐姐在軍中曾被特別關照過。（台視提供）

服役長達4年半的雲朵姐姐，歷經憲兵、藝工隊等單位，負責保護元首、招募新兵及調度車輛，也曾隨藝工隊勞軍全台。她自認是軍中少見的「多面手」，也坦言在節目中身為唯一女性班長、面對9位年紀比她大的「星兵」，起初壓力不小，要讓每一位都服氣真的不簡單。隨著節目錄影過程逐漸建立信任，她選擇用理解代替威嚴，也鼓勵現役弟兄姊妹，「如果能趁服役時間準備好自己，退伍後走到哪都會更穩。」

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