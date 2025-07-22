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娛樂 最新消息

李千娜淚看21歲愛女站上舞台 首度同框真情發言惹哭全場

李千娜（左）首度與21歲愛女顧穎（右）在節目《大學聲Young Voice》上同框。（翻攝自IG）李千娜（左）首度與21歲愛女顧穎（右）在節目《大學聲Young Voice》上同框。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在選秀節目《大學聲Young Voice》第8次錄影現場，迎來了令全場動容的一刻，身為評審之一的李千娜，首度與女兒顧穎同台。這對母女的淚中帶笑畫面，意外成為本集最大亮點，也讓現場觀眾見證了一場既溫柔又堅強的成長旅程。

顧穎自節目初登場以來，始終低調未提母親身分，選擇靠自己實力走到比賽後段，直到有選手敏銳察覺母女神似，才逐漸揭露兩人關係。當顧穎再度站上舞台時，李千娜情緒難掩，長時間低頭、紅著眼眶不敢直視愛女，深怕一開口就潰堤。這份母愛的克制與深沉，瞬間讓舞台上的氣氛凝結。

演出結束後的訪談更是充滿真情流露顧穎含淚說道：「我真的非常非常緊張」話語尚未說完就哽咽失語，而一旁的李千娜也語重心長補充：「我不希望她被記得是誰的女兒，而是想讓大家看到她自己的聲音與故事。」這番真誠發言，不僅感動所有觀眾，也打動了在場每位選手的心。

節目賽事正值「踢館賽」與「復活賽」激戰時刻，節目競爭白熱化，但在這樣緊張的氣氛下，這段母女間的深情互動卻成為最溫柔的片段。李千娜曾是《超級星光大道》出身，如今以評審身份回到熟悉製作團隊，與女兒在同一舞台交會，彷彿命運寫下的對照劇，讓人不禁讚嘆歲月的巧妙安排。

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