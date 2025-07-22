讓世界看到台灣囡仔！公視+推國際兒童影展搶先播

〔記者林欣穎／台北報導〕公視+在暑假推出2025台灣國際兒童影展，共30部以上精彩作品免費看，本屆強勢主打台灣與多國合作的幼兒實境節目《地球隊好麻吉》，由德國慕尼黑兒少影展發起、橫跨全球24國共同製作，首季內容歷時兩年完成，率先於台灣首播五集，堪稱兒少影視製作的全新里程碑。

《地球隊好麻吉》企圖透過節目讓台灣的孩子被世界看見。（公視+提供）

節目透過孩子的眼睛重新認識自然與地球，實踐全球視野與在地文化的共融。更難得的是，德國團隊選中台灣動畫導演郭浚明操刀整體動畫設計，台灣製作人郭菀玲同時也是本屆影展策展人，她展現強大的企圖心：「不只讓台灣幼兒看見世界，也讓全世界看到『台灣囡仔』！」她更透露製作《地球隊好麻吉》必須克服五大難題，從跨越語言與時區的全球製作規模、以兒童為主角進行高難度實境拍攝、克服文化落差的台德合作挑戰、到如何兼顧在地特色與國際視角，再到適齡又具啟發性的幼兒敘事形式設計，整體製作過程歷經層層考驗，終於讓節目如期誕生。

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此節目為公視攜手德國等20多個國家打造的國際級企劃，同時也面臨極高的製作難度。負責台灣製作的郭菀玲表示：「這是一次真正全球性的合作，每集都有四個不同國家參與，第一季10集共24國加入，雖然每集時間不長，但溝通、協調加上拍攝就歷時兩年。」

除了跨國合作的挑戰，更困難的是以「孩子為主體」拍攝，節目堅持由兒童出發，保留孩子反應與視角，公視台語台拍攝「花」的單元時，攝影師必須蹲在合適角落，等待孩子主動與花互動，從嗅聞到觀察到展露表情，僅兩三分鐘畫面往往耗上一整天，「孩子的節奏與成人不同，我們必須蹲下來，從他們的高度重新看世界。」郭菀玲強調：「孩子不是表演者，而是這個節目的靈魂，我們所做的，是等待、傾聽與陪伴。」

《地球隊好麻吉》 節目能讓台灣看見其他國家孩子成長的環境、與大自然不同的交集。（公視+提供）

郭菀玲談到《地球隊好麻吉》的核心理念，：「我們希望孩子不是被教導『要做什麼』，而是能先感受世界、好奇世界，進而採取行動。」其中一集在蒙古雪地拍攝孩子牽著羊群牧羊的畫面，令團隊成員看完幾乎感動落淚，相信台灣孩子也會因此對截然不同的生活環境感到好奇；另外在空氣單元中，則記錄下孩子如何透過呼吸與松果水感受環境清新與空氣變化，呈現了極具生命力的真實體驗，「有些畫面大人看了都會想哭，因為孩子的純粹和環境的真實，會讓我們重新看見自己。」

《地球隊好麻吉》現正於TICFF台灣國際兒童影展搶先播出首五集，公視+平台免費上架。節目也將陸續於全球24個合作國家平台播出，從台灣出發，看見全世界。

除了《地球隊好麻吉》搶先上架外，本屆2025台灣國際兒童影展還精選多部具備環境教育、多元文化的國內外佳作共32部作品，包含「韓國富川國際動畫影展」中得獎的比利時動畫長片《喜馬拉雅之花》、斯洛伐克、捷克合製的當地國民級動畫《奇蹟花園》，《拒絕起立的女孩》則描寫來自加拿大的15歲原住民少女，勇敢對抗體制，喚起觀眾對文化認同與多元價值的深刻關注。

台灣作品《下課花路米》新一季找來演員林哲熹、温貞菱等人探索全球極地氣候、了解氣候變遷；《大耳怪玩音樂》是為0至2歲寶寶設計的音樂律動節目，讓幼兒培養感知力；長片《愛麗絲網遊仙境》則瞄準青少年，融合數位科技與幻想冒險，描寫女孩闖入虛擬世界的奇幻歷程，探索自我與真實之間的界線，每一部作品都以孩子的語言出發，在暑假為孩子們帶來啟發。

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