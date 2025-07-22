星野源夢幻聯動LE SSERAFIM！8月來台連唱兩天

星野源（左三）和LE SSERAFIM合作單曲，並在電台節目相見歡。（翻攝自官方X）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本歌手星野源確定8月30、31日將在台北國際會議中心（TICC）連唱兩天，帶來最新專輯《Gen》亞洲巡演；日前韓國人氣女團LE SSERAFIM登上他的電台節目，成員KAZUHA自爆是星野源的資深粉絲，互動十分開心。

LE SSERAFIM為7月24日即將上線的Netflix原創動畫《My Melody ＆ Kuromi》演唱主題曲《Kawaii（Prod. Gen Hoshino）》，該曲正好是星野源親自操刀。

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節目中，星野源提到2022年與LE SSERAFIM於紅白歌合戰首次擦肩而過的回憶，笑說當時差點在後台被奔跑的許允真撞到，還盛讚她們的舞台表現「真的超帥氣」。

星野源即將於8月來台連唱兩天。（翻攝自官方X）

KAZUHA則透露，自己最早是受媽媽影響開始聽星野源的音樂，後來在車上反覆播放他的專輯，漸漸成為忠實歌迷。她更表示，早在2017年國中時就曾到神戶觀賞星野源的演唱會，當時他以角色「ニセ明（偽明）」演出爆笑橋段，讓她印象深刻，直呼：「明明是大明星卻能這麼全力搞笑，真的很感動。」

KAZUHA更帶來星野的著作《從生命之窗眺望》，害羞表示希望能獲得親筆簽名，還透露因為原本那本放在韓國，特地在日本又買了一本新的帶到現場。

星野源即將於8月來台連唱兩天。（翻攝自官方X）

星野源台北站演出票價分為台幣3800、3200、2800、2200、2000元五種，8月31日場次已在遠大售票系統進行一般販售（實名制），更多演唱會詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂。

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