這招有效！蕭秉治惹媽媽生氣祭出絕招 怕爸爸看到刺青全年穿長袖

蕭秉治高雄巨蛋演唱會將再加開兩區座位。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕會寫歌真好！蕭秉治最近惹媽媽生氣，特別利用自己的寫歌才華化解母子心結，連網友都大讚好聽。

蕭秉治8月23日將重返高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會，原本票券已全數完售，但有太多搶不到的歌迷很想聽，在經過唱片公司評估過後，決定再加開508區和「狂歡人生區」，兩區將做最終釋票。

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日前蕭秉治突然發文並放上他自彈自唱一小段新歌，寫道「努力寫歌希望蕭媽媽別生氣」，公開向媽媽道歉，原來蕭媽媽覺得他幾乎每天都關在工作室寫歌，忽略了陪伴家人，不擅表達的他，以歌致歉，並找時間陪爸媽吃飯，才讓媽媽消氣。

蕭秉治過去曾為了不讓爸爸看到他去刺青，整天都穿長袖遮掩。（相信音樂提供）

蕭秉治音樂路上最強的後盾就是爸媽，每次演出都會到場力挺，他曾寫過《讓我罩著你》送給爸爸，因為某次最堅強的爸爸生病住院，他從沒想過在他心中像超人一樣的爸爸也有脆弱的一面，因而寫下這首歌，這也是內向的蕭秉治向爸爸表達愛意的一種方式。

另外蕭秉治曾透露，以前爸爸不喜歡他刺青，為了不讓家人看見他去刺青，他不管天氣多熱，在家都穿長袖想遮掩身上的刺青，有回不小心讓爸爸看見，爸爸氣得好幾天不跟他說話。蕭秉治高雄演唱會加開座位，7月27日下午1點開賣，購票可洽拓元售票系統。

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