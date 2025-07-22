李珠珢戀上球星慘踩地雷？ 前輩：業界默認的禁忌

李珠珢與大5歲的朴秀宗傳出戀情。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢，憑著精緻外貌與甜美笑容擁有「AI女神」封號，人氣居高不下。然而，她近日突然被爆出戀情，韓網瘋傳她與韓職「Kiwoom英雄隊」朴秀宗（박수종）的親密合照，拍貼照火速在台、韓兩地社群平台流傳，瞬間登上韓網熱搜榜冠軍，成為焦點人物。

對於這段戀情，韓國YouTuber「DenQ來了」分析，網路論壇上有不少粉絲表達祝福與好奇，但在新聞留言區，卻湧現大量負評。有網友直言：「成績墊底的球員還談什麼戀愛？」、「戀愛可以，但總要挑個有點知名度的吧？大部分的人都是看了新聞才知道朴秀宗是誰」。

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朴騏良日前在節目上透露啦啦隊與同行球員談戀愛是業界禁忌。（翻攝自IG）

事件延燒之際，資深啦啦隊前輩朴騏良近日上節目《脫掉鞋子恢單4Men》，談到啦啦隊圈內潛規則時脫口表示：「常收到運動選手私訊，但大家都知道啦啦隊與球員戀愛是不成文的禁忌。」她這番話立刻引起網友聯想是否是在影射李珠珢，引來媒體關注與網友熱議。

啦啦隊與球員之間的戀情，雖不明文規定，卻早被視為「不說也得知道的禁忌」，李珠珢此舉是否不慎觸碰敏感界線？外界看法不一，也再次掀起對於啦啦隊職場倫理與私生活的討論。而兩位當事人至今尚未對戀情風波做出正式回應，讓事件持續受到關注。

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