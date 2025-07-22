李柏諺花蓮緊黏男星被拍激似BL劇 對象曝光是他

李柏諺熱愛創作，持續推出新單曲。（Lee 李柏諺提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕《原子少年》出身的李柏諺，相隔兩個月推出新歌《沒能好好說再見才離開》，他與好友仰仰GOAT-CHEN共同創作、演唱，一起到花蓮高巢農場懶人露營區拍攝MV，其中一幕導演安排他與仰仰在紅色氣球沙灘上對看走近，讓他忍不住笑說：「那一幕很像在演BL劇，我們太熟了，忍不住笑場。」

李柏諺透過歌詞，訴說人生中會遇到的離別，有些話說不出口，留下的只有遺憾。他提到，現實中曾因誤會與朋友斷了聯繫，「某種程度上，這首歌是寫給那段關係的。」

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李柏諺與好友仰仰拍攝新歌MV。（Lee 李柏諺提供）

李柏諺與仰仰GOAT-CHEN共同創作、演唱，副歌在半小時內完成。他說：「那時才剛參加完《原子少年2》，我們電話聊完，仰仰就帶著吉他衝來我家。」兩人邊聊邊彈，旋律自然誕生，詞則分別完成後互相修飾。

至於接下來的音樂計畫，李柏諺希望挑戰全抒情風格，「沒有特別設定方向，靈感來了就創作。」他表示自己還是新人，希望持續進步，有機會與不同音樂人合作。

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