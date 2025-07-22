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娛樂 最新消息

「全球OTT大獎」入圍中日韓開打！《難哄》白敬亭尬男神朴寶劍

〔記者鍾志均／台北報導〕由釜山影展主辦的第7屆「亞洲內容暨全球OTT大獎」今（22）公布入圍，最佳男女主角形成「中日韓」大戰，其中泰劇《瘋狂獨角獸》主角「Ice」納塔拉突出重圍，將與《難哄》白敬亭、《苦盡柑來遇見你》朴寶劍等男演員對決。

白敬亭（左起）、朴寶劍、白鹿、IU入圍全球OTT大獎。（Netflix提供、翻攝自X，合成圖）白敬亭（左起）、朴寶劍、白鹿、IU入圍全球OTT大獎。（Netflix提供、翻攝自X，合成圖）

男主角入圍者中，中國人氣男星白敬亭以劇集《難哄》紅遍亞洲，他以「桑延」一角再創事業高峰，這回他對上「青龍系列大獎」戲王朱智勛、朴寶劍等人，至於在《瘋狂獨角獸》有亮眼表現的主角納塔拉同樣不容小覷。

女主角方面，IU、朴寶英今年各自以《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》繳出亮眼成績，中國女星白鹿則以《北上》工程師夏鳳華一角提名最佳女主角，另外還有《狂醫魔徒》朴恩斌、《誰看見了孔雀在跳舞？》廣瀨鈴強敵對決。

「全球OTT大獎」表彰亞洲地區優秀的電視劇集等OTT平台內容，初選評審來自韓國、中國、日本、越南、泰國、印度等地，台灣方面，夯劇《影后》「胖姐」鍾欣凌和「新人」林廷憶分別入圍最佳女配角、女新人，頒獎典禮於8月24日在釜山揭曉。

2025「亞洲內容暨全球OTT大獎」主要入圍名單：

〈最佳男主角〉

白敬亭《難哄》

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》

朱智勛《外傷重症中心》

坂口健太郎《愛過之後來臨的》

納塔拉《瘋狂獨角獸》

〈最佳女主角〉

白鹿《北上》

IU《苦盡柑來遇見你》

朴寶英《未知的首爾》

朴恩斌《狂醫魔徒》

廣瀨鈴《誰看見了孔雀在跳舞》

〈最佳男配角〉

王千源《漂白》

吳鎮宇《邊水往事》

吳正世《健將聯盟》

坂東龍汰《獅子的藏身處》

崔大勳《苦盡柑來遇見你》

〈最佳女配角〉

鍾欣凌《影后》

文琪《異人之下2》

尾野真千子《獅子的藏身處》

張英南《未知的首爾》

廉慧蘭《苦盡柑來遇見你》

〈最佳男新人〉

秋英宇《外傷重症中心》

史彭元《藉命而生》

姜有皙《苦盡柑來遇見你》

翁拉維《亦敵亦友》

海倫基《亦敵亦友》

〈最佳女新人〉

徐若晗《愛你》

林廷憶《影后》

鄭秀彬《善意的競爭》

李秀賢《家族計畫》

〈最佳創意獎〉（等同最佳作品）

《北上》、《未知的首爾》、《苦盡柑來遇見你》、《瘋狂獨角獸》、《黑手令》

 〈最佳網劇獎〉 

《影后》、《難哄》、《家族計畫》、《流氓讀書會》、《血謎拼圖》

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