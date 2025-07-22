晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD展遭批像靈堂 賈永婕發聲：沒有最終決定權

GD在台北101舉辦個展《Ubermensch》引爆熱潮。（翻攝自臉書）GD在台北101舉辦個展《Ubermensch》引爆熱潮。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「GD」G-DRAGON近日在台北101舉辦個展《Ubermensch》引爆熱潮，卻因周邊備貨少、動線混亂、排隊時間過長、裝飾像靈堂等因素，引發粉絲抱怨連連。

對此，台北101董事長賈永婕22日發文表示：「我們並沒有最終的決定權。」盼外界理解台韓合作策展，本質為文化交流與彼此磨合。

GD沉浸式主題展《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》17日於台北101五樓AMBI SPACE ONE開幕，吸引大批粉絲朝聖。針對諸多異見，賈永婕強調此次展覽由G-DRAGON所屬的Galaxy Corporation與南韓創意策劃公司MUT共同主辦，展覽設計與體驗流程皆為韓方原創規劃，台灣方面僅擔任溝通橋梁角色，並無實際決策權限。

賈永婕強調：「我們真的有把觀眾的意見與在地觀點反映給主辦單位，但並無法左右最終安排。」同時回應指她蹭聲量言論，她說：「我真的就是很努力去爭取這場展覽來台北101舉辦的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中