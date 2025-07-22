GD展遭批像靈堂 賈永婕發聲：沒有最終決定權

GD在台北101舉辦個展《Ubermensch》引爆熱潮。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「GD」G-DRAGON近日在台北101舉辦個展《Ubermensch》引爆熱潮，卻因周邊備貨少、動線混亂、排隊時間過長、裝飾像靈堂等因素，引發粉絲抱怨連連。

對此，台北101董事長賈永婕22日發文表示：「我們並沒有最終的決定權。」盼外界理解台韓合作策展，本質為文化交流與彼此磨合。

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GD沉浸式主題展《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》17日於台北101五樓AMBI SPACE ONE開幕，吸引大批粉絲朝聖。針對諸多異見，賈永婕強調此次展覽由G-DRAGON所屬的Galaxy Corporation與南韓創意策劃公司MUT共同主辦，展覽設計與體驗流程皆為韓方原創規劃，台灣方面僅擔任溝通橋梁角色，並無實際決策權限。

賈永婕強調：「我們真的有把觀眾的意見與在地觀點反映給主辦單位，但並無法左右最終安排。」同時回應指她蹭聲量言論，她說：「我真的就是很努力去爭取這場展覽來台北101舉辦的！」

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