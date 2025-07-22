劉樂妍批「中國1設備」應該全消滅！反遭小粉紅嗆：哪來的優越感

女星劉樂妍近年將演藝工作全轉往中國發展。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕舔中女星劉樂妍近年將演藝工作全轉往中國發展，時常在社群發文評論兩岸時事，她近日發文批評「旱廁（蹲坑廁所）就應該全中國消滅」，一席話意外引發中網熱議。

央視報導指出，中國許多較偏遠的農村至今仍在使用傳統旱廁，由於不能沖水，廁所時常飄出濃烈臭味。縱使近年來農村興建了新的公廁，卻仍長年上鎖不讓民眾使用，只有村裡有活動或政府單位長官來視察才開放，成了「中看不中用」的擺設。

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劉樂妍喊話「旱廁就應該在全中國消滅」，本意是想替中國農民聲援，沒想到卻遭反嗆不切實際。（翻攝自微博）

劉樂妍近日也轉發此報導，並PO文寫下個人看法直言：「旱廁就應該全中國消滅。這種廁所就不應該再存在了」，本意是想替中國農村人民聲援，沒想遭小粉紅反嗆「台灣人哪來的優越感？」，認為她的想法很不切實際，完全沒考量中國地大，要改革可以說是非常困難，「北方的冬天很冷，水管會結凍，沖水是個難題」、「冬天水管容易被凍，農村如果要安裝取暖設備成本又太高」。

不過也有部分網友認同劉樂妍的觀點，「旱廁根本是我的童年噩夢」、「夏天上廁所能看到成片的蒼蠅，運氣不好還能會被濺到屁股上，冬天更是冷的一秒鐘也待不下去」。

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