尹馨遇靈異！拍鬼片「開拍一路跳樓跳到殺青」7意外嚇壞劇組

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹馨出道多年，直到2024年才接拍人生第一部恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》，該片靈感來自知名凶宅「錦新大樓」。從開拍起便陸續發生令人毛骨悚然的事件，最令她印象深刻的是：從開拍第一天起就有人跳樓，直到殺青為止，拍攝期間總共發生了七、八起意外事件，「想到都讓人發怵」。她雖然笑說「我很適合演女鬼」，但也坦言接拍這類電影還是會讓人心裡發毛。

一副天生高級感的尹馨，喜歡的東西也很高級，她繼凱特王妃後成了琥珀潮流收藏家。（鏡藝宏海提供）

回憶片場經歷，尹馨說，有些工作人員感應得到特殊的存在，常常叮嚀她不要靠近某些角落，「但有時拍戲太累了，根本忘記那些叮嚀，找到地方就坐下來休息。結果工作人員看到都會驚慌地喊：你怎麼坐在這邊！」

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她也坦言，自從拍完恐怖片之後，「整個人感覺很衰，什麼事都不順，磁場好像亂掉了，心情也常常莫名煩躁。」尹馨認為這樣下去不是辦法，便想到了以琥珀來驅邪淨化。她相信天然琥珀擁有靈性能量，能散發正面磁場、轉化負能量。從那時起，她不只在家中擺放琥珀，也會隨身佩戴，藉此趨吉避凶、保平安，讓整體能量重新回穩。果然，她的運勢漸入佳境，工作邀約和代言也隨之而來。

尹馨因拍鬼片磁場衰，靠琥珀辟邪。（鏡藝宏海提供）

擁有天生高級感的尹馨，對喜愛的物品也有獨特眼光。除了玉石之王「翡翠」，她最鍾愛的就是有「海上黃金」之稱的琥珀。她說：「我對琥珀的自然力量和獨特美感深深著迷！」對她而言，造型獨特、色澤上乘的寶石，不僅令人賞心悅目，更能帶來內心的平靜與滿足。

琥珀在名人圈早已風靡，包括凱特王妃、劉曉慶、趙薇等人都是忠實愛好者。為何尹馨也成為琥珀迷？她笑說，很多人認識琥珀的起點應該跟她一樣，「從電影《侏羅紀公園》那顆封存蚊子的琥珀開始，那時我就對琥珀充滿好奇，後來越了解，越著迷於它千萬年自然形成的能量與美麗。」

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