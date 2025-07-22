晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

尹馨遇靈異！拍鬼片「開拍一路跳樓跳到殺青」7意外嚇壞劇組

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹馨出道多年，直到2024年才接拍人生第一部恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》，該片靈感來自知名凶宅「錦新大樓」。從開拍起便陸續發生令人毛骨悚然的事件，最令她印象深刻的是：從開拍第一天起就有人跳樓，直到殺青為止，拍攝期間總共發生了七、八起意外事件，「想到都讓人發怵」。她雖然笑說「我很適合演女鬼」，但也坦言接拍這類電影還是會讓人心裡發毛。

一副天生高級感的尹馨，喜歡的東西也很高級，她繼凱特王妃後成了琥珀潮流收藏家。（鏡藝宏海提供）一副天生高級感的尹馨，喜歡的東西也很高級，她繼凱特王妃後成了琥珀潮流收藏家。（鏡藝宏海提供）

回憶片場經歷，尹馨說，有些工作人員感應得到特殊的存在，常常叮嚀她不要靠近某些角落，「但有時拍戲太累了，根本忘記那些叮嚀，找到地方就坐下來休息。結果工作人員看到都會驚慌地喊：你怎麼坐在這邊！」

她也坦言，自從拍完恐怖片之後，「整個人感覺很衰，什麼事都不順，磁場好像亂掉了，心情也常常莫名煩躁。」尹馨認為這樣下去不是辦法，便想到了以琥珀來驅邪淨化。她相信天然琥珀擁有靈性能量，能散發正面磁場、轉化負能量。從那時起，她不只在家中擺放琥珀，也會隨身佩戴，藉此趨吉避凶、保平安，讓整體能量重新回穩。果然，她的運勢漸入佳境，工作邀約和代言也隨之而來。

尹馨因拍鬼片磁場衰，靠琥珀辟邪。（鏡藝宏海提供）尹馨因拍鬼片磁場衰，靠琥珀辟邪。（鏡藝宏海提供）

擁有天生高級感的尹馨，對喜愛的物品也有獨特眼光。除了玉石之王「翡翠」，她最鍾愛的就是有「海上黃金」之稱的琥珀。她說：「我對琥珀的自然力量和獨特美感深深著迷！」對她而言，造型獨特、色澤上乘的寶石，不僅令人賞心悅目，更能帶來內心的平靜與滿足。

琥珀在名人圈早已風靡，包括凱特王妃、劉曉慶、趙薇等人都是忠實愛好者。為何尹馨也成為琥珀迷？她笑說，很多人認識琥珀的起點應該跟她一樣，「從電影《侏羅紀公園》那顆封存蚊子的琥珀開始，那時我就對琥珀充滿好奇，後來越了解，越著迷於它千萬年自然形成的能量與美麗。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中