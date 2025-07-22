是我先看到的！鍾欣凌、林廷憶《影后》超狂入圍2025全球OTT大獎

鍾欣凌（右）、林廷憶演活《影后》胖姐與史艾瑪，獲2025全球OTT大獎入圍肯定。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕影集《影后》自去年一上線，就掀起一波熱潮，連續多日霸佔排行榜，引發網友熱烈好評討論，今（22日）更公布《影后》入圍2025年全球OTT大獎（Global OTT Awards）「Best OTT Original」，主創團隊編導嚴藝文、監製丁長鈺與同樣憑《影后》入圍最佳女配角的鍾欣凌與最佳新人的林廷憶也開心分享入圍喜悅。

在影集中飾演經紀人「胖姐」的鍾欣凌，為提攜新人林廷憶盡心盡力，一句「是我先看到的」台詞成為經典金句。本次也以此角入圍全球OTT大獎的「最佳女配角獎」，談及收到此消息的心情，鍾欣凌直呼：「真是不敢相信！很開心能與各個地方精彩的表演工作者一同入圍，十分榮幸，也很感謝評審、觀眾們對『胖姐』這個角色的肯定與喜愛。」

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鍾欣凌（左）、林廷憶合作《影后》，開心分享入圍喜悅。（Netflix提供）

對於是否有信心能將獎項抱回家，鍾欣凌則笑說：「我會做好準備，一是準備好獲獎的感言，二是準備好若是其他人得獎，我也會保持微笑！很謝謝《影后》給了我機會，可以跟著胖姐一起飛翔，是一件很舒服爽快的事。」

而憑藉《影后》成功打響知名度的超強新人林廷憶本次也以劇中令人恨得牙癢癢的新星演員「史艾瑪」一角，入圍本次全球OTT大獎的最佳新人獎，談及收到入圍消息的心情，林廷憶表示：「因為距離播出已經一段時間，不太會去想之前演出角色後續的事情，但突然在工作中接獲到這消息真的很驚喜、很榮幸 ！很開心能有機會跟不同地區的表演者一起交流。」至於是否對得獎有期待，林廷憶也謙虛表示：「不會想拿不拿獎，但是格外珍惜僅有一次的新人獎，如果有機會能得到這個獎項的話，也會覺得特別意義重大。」

此外，對於得知《影后》入圍2025全球OTT大獎「Best OTT Original」的消息，編導嚴藝文興奮表示：「很感激評審對《影后》的喜愛，入圍對我來說已是很棒的肯定，給了我持續創作好作品的信心與動力！也謝謝支持影集的所有觀眾們，我很感動，更開心的是欣凌跟廷憶能入圍，謝謝她們將胖姐（鍾欣凌 飾）和艾瑪（林廷憶 飾）詮釋得這麼棒，希望她們能夠獲獎。」

監製丁長鈺則說：「去年《影后》入選釜山影展『On Screen單元』，今年得知入圍韓國Global OTT Awards的 Best OTT Original 很開心，這是參與影集的每一位夥伴共同努力的成果，謝謝Netflix 讓影集有機會被世界看見、被不同文化的觀眾認可，好希望胖姐和艾瑪能夠得獎！」

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