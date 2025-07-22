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娛樂 最新消息

不只謝金河駁斥趙少康關稅32％說法 律師也補一槍

美國尚未公布台灣適用關稅稅率，趙少康昨卻爆料稱「我得到的消息就是32%」。（資料照）美國尚未公布台灣適用關稅稅率，趙少康昨卻爆料稱「我得到的消息就是32%」。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普宣布新一輪關稅政策預計將於8月1日生效，但台灣關稅稅率尚未公布，中廣前董事長趙少康21日爆料稱「我得到的消息就是32%」，行政院對此駁斥趙的說法。

今（22）日上午，律師林智群在臉書發文討論此事，他表示美國對台關稅，趙少康爆料稱「我得到的消息就是32%」，接著他直酸：「趙少康對這個消息這麼有信心的話，應該拿出全部身家all in 做空股市啊！難得的發財致富機會，不掌握住嗎？」

不只林智群，財信傳媒董事長謝金河昨晚也發文直言：「台灣的關稅還躺在川普的辦公桌上！」並提醒民眾冷靜思考，關於稅率「哪一次不是川普親口說的」？

謝金河表示，趙少康宣布台灣關稅稅率32%，逼得經濟部長郭智輝，中經院院長連賢明都跳出來澄清，過去他不斷強調，關稅的談判是國家大事，絕不是一黨之私，不必拿關稅稅率作為政治攻防。謝金河提到，關於趙少康的32%版本，他也聽說了很多版本，但通常是僅供參考，因為最後拍板的人一定是川普。

相關新聞：趙少康爆料稱關稅32％ 沈榮欽列5點打臉：水晶球托夢嗎？

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