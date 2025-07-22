Coldplay「抓姦」轟動全球 Oasis連恩飆粗口開酸：和誰手淫都不關我們的事

Coldplay演唱會上拍到偷情男女，事件餘波盪漾。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓演唱會上「抓姦」事件轟動全球，被親吻鏡頭拍到的偷情男主角CEO安迪拜倫已請辭，各大脫口秀節目還是不斷模仿揶揄這件事，不過同為英國樂團的「Oasis」綠洲合唱團則看不下去，日前在演出時就飆粗口故意嘲諷Coldplay的作法。

Oasis連恩在演唱會上開酸Coldplay。（翻攝自IG）

Oasis復出巡演近期也是音樂圈重要大事，原本失和的諾爾和連恩兄弟檔重新回歸舞台，每場都爆滿，前兩天在曼徹斯特的演出中，連恩在台上談到，要將一首歌迷最喜歡的歌曲獻給台下的情侶們，但他飆粗口提到：「我們這裡有情侶嗎？別擔心，不會在演出中看到Coldplay他X的那些惡搞狗屎鏡頭。」顯然對於Coldplay演唱會上用「親吻鏡頭」拍台下情侶或夫妻檔歌迷的互動很不以為然。

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連恩並直白談到：「你們他X的和誰混在一起，跟誰撩撥調情，跟誰手淫，他X的都不關我們的事！」對於連恩的評論，有網友叫好，也有網友反諷回擊：「至少Coldplay知道如何維持好一個樂團。」嘲諷Oasis兄弟失和拆夥多年一事。

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