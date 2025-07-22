連千毅控「勾惡」誣告 北檢認定罪證不足不起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕知名YouTuber「勾惡」（本名陳昱瑋）與前知名直播主連千毅互有恩怨，勾惡因不滿連千毅在直播時指稱他為貴婦「舔鮑」，並稱將開「象牙戰車」去「等他」，控告連恐嚇、誹謗罪。連千毅獲不起訴確定後，反控勾惡誣告。台北地檢署今日偵結，認定勾惡涉誣告罪嫌不足，予以不起訴處分。

知名直播主連千毅2019年因爆出「直播主之亂」，被判處7年定讞，前年6月入監服刑，目前仍關押在宜蘭監獄。而本名陳昱瑋創立YouTube勾起你心中的惡（簡稱勾惡），帶著小丑面具，以挖掘時事、嘲諷時政闖出名號，訂閱人數高達80.6萬人。

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兩人紛爭已久，勾惡先前因羞辱連千毅為「千億龜」、「在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒…」，被連提告，最後判處拘役50日確定，且賠償10萬元。

先前因勾惡不滿連千毅在直播時，稱他在牛郎店打工、稱他為貴婦「舔鮑」，還要開「象牙戰車」去「等他」，憤而對連提出恐嚇、誹謗等告訴。連千毅獲不起訴處分後，反過來對勾惡提出誣告告訴。

台北地檢署今（22）日偵結，檢察官認定「勾惡」涉犯誣告罪的罪嫌不足，予以不起訴處分。

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